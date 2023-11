Pod koniec kwietnia 2024 r. Chris Norman ruszy w trasę koncertową po Niemczech. Chwilę wcześniej ma się pojawić kolejny solowy album 73-letniego wokalisty - "Junction 55". Do promocji wybrano single "Crazy" i "Tell Her She Can" ( posłuchaj! ).

"Naprawdę doceniam, że ciągle myślicie o mnie w takim wieku. Ale czuję się dobrze i mam nadzieję kontynuować tworzenie muzyki i występowanie na żywo przez kolejne wiele lat. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy na moich koncertach w przyszłym roku" - napisał przy okazji niedawnych urodzin.

W ostatnim czasie Brytyjczyk regularnie co kilka lat wypuszcza solowe płyty. Ostatnia z nich z premierowym materiałem to "Just a Man" z 2021 r. W listopadzie 2022 r. pojawiła się "Rediscovered Love Songs" zawierająca zgodnie z tytułem miłosne piosenki z repertuaru m.in. Erica Claptona, The Moody Blues, The Traveling Willburys, Boba Dylana i Bee Gees.

Kim jest Chris Norman?

Pod koniec lat 60. razem z kolegami ze szkoły zaczął występować w klubach i pubach w Wielkiej Brytanii. Po kilku zmianach nazw ostatecznie formacja przyjęła nazwę Smokey. W pierwszej połowie lat 70. podczas wizyty w RFN ówczesny menedżer poznał ich z kompozytorskim duetem Nicky Chinn - Mike Chapman, którzy mieli na koncie przeboje dla gwiazd glam rocka - Suzi Quatro (Norman w 1978 r. razem z nią nagrał piosenkę "Stumblin' In", numer 4 w USA), Sweet i Mud. By uniknąć problemów prawnych z soulową legendą Smokeyem Robinsonem przy drugiej płycie "Changing All The Time" (1975) zdecydowali się lekko skorygować nazwę i tak świat poznał Smokie.

Zespół w krótkim czasie wprowadził sześć singli do Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Najbardziej znane utwory to: "If You Think You Know How to Love Me", "Don't Play Your Rock'n'Roll to Me", "It's Your Life", "Needles and Pins", "Oh Carol" i "Living Next Door to Alice". Ten ostatni to kompozycja duetu Chinn-Chapman, którą najpierw w 1972 r. nagrała australijska grupa New World. Popularność zdobyła jednak wersja Smokie.

Norman śpiewał w Smokie do 1986 r. Wokalista i gitarzysta po rozstaniu z formacją rozpoczął karierę solową. Powód? Sam Norman zawsze odpowiadał na to pytanie wymijająco.

Zagraniczne media twierdziły, że Chrisowi nie odpowiadał rockowy styl życia, który prowadzili jego koledzy z zespołu. Zamiast zakrapianych imprez do białego rana, muzyk wolał poświęcać każdą chwilę swojej żonie Lindzie. Poznali się w czasach, kiedy Norman i zespół Smokie nie byli jeszcze znani. Był rok 1968. Podczas koncertu w szkockim mieście Elgin Chris zobaczył Lindę, i jak mówił w późniejszych wywiadach, zakochał się od pierwszego wejrzenia.

W 1970 roku wzięli ślub i do dziś są małżeństwem. W 2020 roku para świętowała 50. rocznicę ślubu. Sielskie życie pary przerwała jednak tragedia. W październiku 2001 roku najstarszy syn Chrisa i Lindy - Brian, zginął w wypadku motocyklowym. Państwo Norman bardzo przeżyli tragedię, ale wiedzieli, że muszą być silni dla czwórki pozostałych dzieci - Paula, Michaela, Stevena i najmłodszej córki Susan.

Clip Smokie Lay Back in the Arms of Someone

Normana w Smokie zastąpił Alan Barton - po jego śmierci w 1995 r. w wypadku busa za mikrofonem stanął Mike Craft. Od 2021 r. wokalistą i gitarzystą jest Pete Lincoln. W obecnym składzie najdłuższym stażem (od 1986 r.) mogą pochwalić się Steve Pinnell (perkusja) i Martin Bullard (instrumenty klawiszowe). W grudniu 2021 r. w wieku 70 lat zmarł basista Terry Uttley, ostatni członek oryginalnego składu Smokie.

Chris Norman od lat 80. cieszy się wielką popularnością w Niemczech - niektóre utwory pisał dla niego Dieter Bohlen, znany z Modern Talking. Wierną publiczność ma również w Polsce. W 2019 r. pojawił się na Sylwestrze Marzeń TVP w Zakopanem.