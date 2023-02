Burning Witches: Zobacz teledysk do tytułowego utworu z nowej płyty "The Dark Tower"

Piąty longplay pochodzącego ze Szwajcarii, heavymetalowego kwintetu ponownie wyprodukował tandem w osobach V.O. Pulvera i Schmiera (frontmana Destruction ). Okładkę "The Dark Tower" zaprojektował Gyula Havancsák, węgierski artysta, który od lat współpracuje z Burning Witches .

Dodajmy, że "The Dark Tower" będzie już trzecim albumem Burning Witches z udziałem niderlandzkiej wokalistki Laury Guldemond, która wstąpiła w szeregi zespołu w roku 2019.



Następca płyty "The Witch Of The North" (2021 r.) ujrzy światło dzienne 5 maja w barwach austriackiej Napalm Records.

Do tytułowej kompozycji z longplaya "The Dark Tower" powstał wideoklip osnuty wokół historii osławionej Elżbiety Batory. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Burning Witches The Dark Tower

Burning Witches - szczegóły płyty "The Dark Tower" (tracklista):

1. "Rise Of Darkness"

2. "Unleash The Beast"

3. "Renegade"

4. "Evil Witch"

5. "World On Fire"

6. "Tomorrow"

7. "House Of Blood"

8. "The Dark Tower"

9. "Heart Of Ice"

10. "Arrow Of Time"

11. "Doomed To Die"

12. "Into The Unknown"

13. "The Lost Souls".