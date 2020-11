Budka Suflera zapowiada nowy album "10 lat samotności". W hołdzie Romualdowi Lipce

Członkowie kultowego zespołu Budka Suflera zapowiedzieli, że już niedługo opublikowana zostanie nowa płyta. Za mikrofonem stanie Felicjan Andrzejczak.

Zmarły 6 lutego 2020 r. Romuald Lipko był muzycznym liderem Budki Suflera /Artur Zawadzki / Reporter

"W ubiegłym roku, po ponad czterdziestu latach znajomości postanowiliśmy nagrać wspólnie pierwszą płytę" - zaczęli muzycy.

"Było nas czterech. Lipko, Andrzejczak, Jurecki i Zeliszewski. Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak. Z bohaterów tamtej sceny została nas już tylko trójka. Romek odszedł. Zostawił piosenki" - pisali dalej.

Przypomnijmy, że Romuald Lipko zmarł 6 lutego 2020 roku po walce z nowotworem w wieku 69 lat. Był autorem i współautorem największych przebojów Budki Suflera, a także Urszuli, Anny Jantar czy Zdzisławy Sośnickiej.

Nadchodząca płyta będzie nazywać się "10 lat samotności", znajdzie się tam również utwór o takim samym tytule.



"Ta i pozostałe piosenki to naturalna reakcja ludzi na smutek, żal, złość, rozgoryczenie. Ludzi, którzy włożyli w te dźwięki, to co mieli: talent, entuzjazm, szaleństwo, wyobraźnię, serce... Powstała scena dźwięków, jakiej nie planowaliśmy, ale przez to być może niezwykła" - tłumaczył zespół.

Tekst do piosenki "10 lat samotności" napisał Zbigniew Hołdys, prywatnie przyjaciel Lipki. Za teledysk odpowiada Jan Marciniak.



"W nagraniu pomogli nam dwaj gitarzyści: Darek Bafeltowski i Piotrek Bogutyn. Jakże delikatnej w tym momencie roli klawiszowca podjął się Piotr Sztajdel. Całość drużyny dopełnił Robert Dudzic, dźwiękowiec i producent od trzydziestu lat działający na rynku USA" - zdradzili artyści.

Premiera zapowiadanego utworu, jak i całej płyty zaplanowana jest na 10 listopada.