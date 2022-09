Pracująca w odmienionym składzie Budka Suflera najnowszą sesję nagraniową zrealizowała w studio "Black Kiss Records" Arka Kopery. Po utworze "O tobie myślę w zimną noc" poświęconym trwającej wojnie w Ukrainie poznaliśmy piosenkę "Wontpliwości".

Clip Budka Suflera O tobie myślę w zimną noc

Sprawdź tekst do piosenki "O Tobie myślę w zimną noc" w serwisie Tekściory!



Autor tekstu - i celowego błędu w tytule - jest Bogdan Olewicz, który przywołuje sylwetki amerykańskich buntowników: Boba Dylana, Jimiego Hendrixa, Joan Baez. Olewicz z Budką Suflera współpracował przy płycie "Ratujmy co się da" z 1988 r. (utwory "To nie tak miało być", "Ratujmy co się da", "Czy ty siebie znasz", "Nieśmiertelnie piękna twarz", "Czas wielkiej wody").

"Praca z nimi [Krzysztofem Cugowskim i Romualdem Lipko] to była niezwykła nobilitacja" - podkreślał w jednym z wywiadów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Budka Suflera Mokre oczy

Obu muzyków już nie ma w Budce Suflera - wokalista nie śpiewa w zespole od 2014 r., kiedy to Budka ogłosiła koniec działalności. Cugowski nie wziął też udziału w reaktywacji do której doszło w 2019 r. Z kolei Romuald Lipko, główny twórca materiału, zmarł 6 lutego 2020 r. z powodu choroby nowotworowej.

W numerze "Wontpliwości" śpiewa Jacek Kawalec, który został jednym z wokalistów Budki na początku tego roku, co wywołało falę komentarzy. Na nadchodzącej płycie "Skaza" (premiera planowana na jesień) partie wokalne wykonywać będą także Robert Żarczyński (w zespole od 2019 r.) i Irena Michalska (dołączyła w 2021 r.).

Skład uzupełniają Tomasz Zeliszewski (perkusja), Mietek Jurecki (bas), Darek Bafeltowski (gitara), Piotr Bogutyn (gitara) i znany z m.in. Czarno-Czarnych i współpracy z Big Cycem Piotr Sztajdel (instrumenty klawiszowe).

"Solidna dawka rockowej muzyki i mądry tekst rozwieją wiele wątpliwości, ale oczywiście ran nie zaleczą, bo to tylko muzyka" - czytamy w informacji o nowym singlu zespołu.

Klip do piosenki stworzył Jan Marciniak.

Clip Budka Suflera Wontpliwości

Przypomnijmy, że ostatnią płytą Budki Suflera jest wydana w listopadzie 2020 r. "10 lat samotności". Za mikrofonem stanął wówczas Felicjan Andrzejczak, z którym zespół przyjaźni się od ponad 40 lat. To on śpiewał w przebojach "Jolka, Jolka pamiętasz", "Czas ołowiu" czy "Noc komety".

Clip Budka Suflera 10 lat samotności - & Felicjan Andrzejczak

Kim jest Jacek Kawalec?

Aktor filmowy i teatralny z powodzeniem występował w telewizji (m.in. prowadzący "Randki w ciemno", polonista Tomasz Witebski w serialu "Ranczo", programy "Twoja twarz brzmi znajomo", "Jak oni śpiewają" i "Taniec z gwiazdami").

W 1984 roku Jacek Kawalec został absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Był aktorem kilku warszawskich teatrów: Komedia, Polskiego, Syrena i Kamienica. Na dużym ekranie debiutował w 1985 roku roku w obrazie "Okruchy wojny". Potem w kinie widzieliśmy go jeszcze w "Republice nadziei" (1986) Zbigniewa Kuźmińskiego i komedii Waldemara Szarka "O rany, nic się nie stało!".

Wideo Jacek Kawalec śpiewa - "Heartbreaker" Led Zeppelin

W 1995 roku wydał album studyjny "Be My Love, Shakespeare", w którym śpiewa sonety Williama Szekspira. W ramach działań promujących płytę stworzył widowisko "Miłość to nie igraszka czasu", które otrzymało nominację do nagrody "Złotej Róży" na Światowym Festiwalu Programów Telewizyjnych "Róże Montreux".



"Po długiej niebytności w telewizji, nie ma wątpliwości, że serial poddał liftingowi moją przywiędłą nieco popularność. Dla aktora to nie jest bez znaczenia. Dobrze jest mieć świadomość, że uczestniczy się w produkcji, która ma tak pozytywny odbiór. To zdecydowanie korzystniejsze niż brylowanie w plotkarskich portalach" - powiedział o roli w "Ranczo" Kawalec.

Wideo Jacek Kawalec śpiewa - "CZAS / TIME" Pink Floyd

Warto także zaznaczyć, że Jacek Kawalec jest również uznanym aktorem dubbingowym. Użyczał głosu bohaterom takich produkcji jak "Epoka lodowcowa", "Odlotowy nielot", "Toy Story 3", czy "Gdzie jest Nemo". W 2014 r. wziął udział w drugiej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie - zajął piąte miejsce, a największy aplauz zebrał jako Joe Cocker, Phil Collins, Robert Plant (Led Zeppelin) i Rysiek Riedel, nieżyjący wokalista grupy Dżem.



W ostatnim czasie z powodzeniem realizował się jako wokalista głównie w repertuarze gigantów rocka w programach "Joe Cocker - śpiewa Kawalec z orkiestrą", "Muzyczne twarze Kawalca" oraz "Led Zeppelin - Fascynacje".