BTS to cieszący się ogromną popularnością koreański boysband, jedna z największych gwiazd k-popu - oglądalność ich teledysków idzie w setki milionów (klip "DNA" przekroczył miliard odsłon), a zespół bije kolejne rekordy (m.in 11 wpisów do Księgi Rekordów Guinnessa).

Zespół tworzą RM, Suga, V, Jimin, Jin, J-Hope i Jungkook. Mają oni między 23, a 28 lat, są zatem w wieku poborowym.

W związku z wielką mobilizacją w Korei Południowej związaną z zagrożeniem ze strony Korei Północnej i Kim Dzong-Una, wszyscy młodzieńcy w wieku od 18 do 28 lat zostają powołani do wojska. Jak w kwietniu przekazał ambasador Korei Południowej w Wielkiej Brytanii, nie ominie to członków BTS, co wiąże się z zawieszeniem działalności muzycznej i koncertowej na co najmniej rok.

Na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, która odbyła się w 1 sierpnia 2022 roku w Korei Południowej, minister obrony Lee Jeong-seop stwierdził, że zespół mógłby podczas służby kontynuować swoją działalność.

"Wierzę, że BTS może zaciągnąć się do wojska i nadal mieć czas na ćwiczenia i występy za granicą" - powiedział według News1 Lee.

Jak podaje Reuters, minister dodał: "Ponieważ wielu ludzi wysoko ceni artystów służących w wojsku, może to pomóc jeszcze bardziej zwiększyć ich popularność"

Dyrektor Lee Ki-shik z Military Manpower Association także miał stwierdzić, że jest mało prawdopodobne, aby boysband otrzymał pełne zwolnienie ze służby, ale zostaną wprowadzone przepisy, które pozwolą im kontynuować działalność artystyczną w tym samym czasie.

Południowokoreański parlament debatuje jednak nad projektem ustawy, która może pozwolić artystom takim jak BTS, na odbycie "alternatywnej" formy służby jako personel artystyczny i kulturalny.

Ostatnim studyjnym albumem BTS, jest "Be" z 2020 roku. To z tej płyty pochodzi pierwszy utwór gwiazd, który znalazł się na szczycie Billboard Hot 100 - "Dynamite" (napisany w języki angielskim).

Coldplay i BTS w jednym utworze?

W 2021 roku ukazała się piosenka "My Universe" (sprawdź tekst!) grupy Coldplay. W piosence gościnnie pojawili się członkowie K-popowej grupy BTS.

W obrazku "My Universe" przenosimy się do odległego miejsca w kosmosie, w którym muzyka jest zakazana. Colplay i BTS muszą się temu zakazowi przeciwstawić. Klip wyreżyserował Dave Meyers, znany m.in. dzięki poprzedniemu teledyskowi Coldplay pt. "Higher Power".

