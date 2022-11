Zgodnie z regulaminem Songwriters Hall of Fame do tego wyróżnienia kwalifikują się autorzy piosenek, w przypadku których minęło 20 lat od pierwszego wydanego komercyjnie utworu. Grono laureatów jest zacne, bo należą do niego takie legendy muzyki jak m.in.: Bob Dylan, Phil Collins, Elton John, Paul McCartney, Eric Clapton, Johnny Cash, John Lennon, Rob Thomas, Sting.

W tym roku o ten zaszczytny tytuł ubiegać się będą zarówno wykonawcy, jak i uznani autorzy tekstów. Na liście nominowanych są Bryan Adams, zespół Blondie, Snoop Dogg, The Doobie Brothers, Gloria Estefan, Vince Gill, zespół Heart, Jeff Lynne, R.E.M., Sade, Patti Smith i Steve Winwood.

Nominacje do Songwriters Hall of Fame 2023

Jeśli chodzi o tekściarzy piszących dla innych artystów, to nominację do Songwriters Hall of Fame otrzymali Lynn Ahrens i Stephen Flaherty (autorzy utworów do filmu animowanego "Anastazja"), Glen Ballard, który współpracował z takimi artystami, jak Michael Jackson, Alanis Morissette, Christina Aguilera, Quincy Jones, Katy Perry, a także Dean Dillon, Franne Golde, Bobby Hart i Tommy Boyce, Sandy Linzer i Denny Randell, Roger Nichols, Dan Penn i Spooner Oldham, Dean Pitchford, Teddy Riley, Liz Rose i Tom Snow.

O wyborze zdecyduje głosowanie, które potrwa do 28 grudnia. Zaś o tym, kto zostanie wprowadzony do Songwriters Hall of Fame 2023 dowiemy się 15 czerwca, podczas gali, która odbędzie się w Nowym Jorku.