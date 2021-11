Bryan Adams ( zobacz! ), który jest również fotografem, przyjechał do Mediolanu promować kalendarz Pirelli na 2022 rok, którego jest współwykonawcą.



"Oto jestem, właśnie przyjechałem do Mediolanu i po raz drugi w ciągu miesiąca uzyskałem pozytywny wynik testu na Covid" - napisał na Instagramie. "Dziękuję za całe wsparcie" - dodał, publikując zdjęcia z karetki, którą miał jechać do szpitala.



Instagram Post

W kolejnym wpisie na Instagramie przekazał, jak wygląda jego drugi dzień pobytu w Mediolanie. Adams podziękował ponownie wszystkim pielęgniarkom i lekarzom, którzy się nim opiekują. Na zdjęciu możemy zobaczyć dwie osoby z personelu medycznego ubrane w charakterystyczne białe kombinezony zakrywające niemal całe ciało.

Kanadyjczyk pokazał również krótkie wideo, jak przyjmuje zastrzyk przeciwzakrzepowy, który zapobiegawczo będzie przyjmował, dopóki nie uzyska negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Instagram Post

W przyszłym tygodniu premierę będzie miał kalendarz Pirelli na rok 2022. Przypomnijmy, że Adams poza występami na scenie jest też cenionym autorem zdjęć. Fotografował m.in. królową Elżbietę II, Micka Jaggera, Amy Winehouse czy Naomi Campbell. Na koncie ma albumy zdjęciowe "American Woman", "Exposed", "Wounded: The Legacy of War" (zdjęcia weteranów wojennych) czy "Homeless".

Po raz pierwszy w historii kalendarza Pirelli, tematem przewodnim będzie muzyka. Pod hasłem "On the Road" Adams wykonał portrety takich wykonawców, jak m.in. Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson, Rita Ora, Normani, Kali Uchis, Grimes, St. Vincent czy Saweetie.

Bryan Adams ponownie zakażony koronawirusem

Przypomnijmy, że 31 października Adams pisał w mediach społecznościowych, że przeszedł Covid-19, ale nie miał żadnych objawów. Następnie koncertował w Las Vegas, po czym udał się do Włoch.

Jak informował menedżer 62-letniego gwiazdora, muzyk jest w pełni zaszczepiony.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bryan Adams I Thought I'd Seen Everything

Dodajmy, że w marcu 2022 r. do sprzedaży trafi nowy album Kanadyjczyka "So Happy It Hurts".

"Pandemia i lockdown uświadomiły nam wszystkim, że odebranie człowiekowi spontaniczności jest jak najbardziej realne. Nagle odwołano wszystkie trasy, koncerty. Nikt nie mógł nawet wsiąść do samochodu i pojechać przed siebie" - mówił Bryan Adams przy okazji promocji tytułowego singla ( sprawdź! ).

Clip Bryan Adams So Happy It Hurts

