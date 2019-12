Bruce Dickinson w Polsce. Tym razem wystąpi solo [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Wokalista Iron Maiden, Bruce Dickinson ogłosił, że przyjedzie do Polski. Nie będzie to jednak zwyczajny koncert.

Bruce Dickinson planuje one-man show w Polsce /Martin Philbey/Redferns /Getty Images

5 marca 2020 roku Bruce Dickinson pojawi się w warszawskiej Sali Global Expo.

Tym razem jednak wystąpi sam i nie będzie śpiewał, a opowiadał. Wokalista na spotkaniu będzie promował swoją autobiografię "Do czego służy ten przycisk?".

Bilety na one-man show są już dostępne. W zależności od miejsca wejściówki kosztują 199 zł lub 249 zł.

Książka "Do czego służy ten przycisk" to zbiór wspomnień wokalisty Iron Maiden. To nie tylko historia zespołu, ale również opowieści o dzieciństwie, prywatnym życiu, chorobie i solowej karierze wokalisty.

Oprócz muzyki Dickinson zajmuje się wieloma rzeczami. Był m.in. prezenterem radiowym i telewizyjnym, prowadził własną audycję w radiu BBC. Pracuje także jako pilot samolotów pasażerskich w brytyjskich liniach lotniczych. Występuje również jako specjalista od marketingu w biznesie.

Bruce Dickinson (Iron Maiden) kończy 60 lat 1 / 6 Zobacz Bruce'a Dickinsona na starych zdjęciach Źródło: Reporter Autor: Fabio Nosotti/Photoshot udostępnij

Cztery miesiące po solowym występie Dickinsona w Polsce pojawi się Iron Maiden. 5 lipca w ramach trasy "Legacy Of The Beast Tour" zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jako support przed legendą metalu zagrają Within Temptation i Lord of the Lost.