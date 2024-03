"Jest mi niezmiernie miło że tak wiele osób pokochało ten album. To niesamowite słyszeć bezpośrednio tak miłe słowa od fanów w różnych krajach, które odwiedziłem w ostatnim tygodniu. Pozycje na listach są wisienką na tym torcie. Teraz mogę skoncentrować się na tym żeby zaprezentować 'The Mandrake Project' i piosenki pochodzące z tego albumu na żywo w nadchodzących miesiącach w trakcie mojej trasy koncertowej. Widzimy się już niedługo" - zapowiedział ucieszony Bruce Dickinson ( sprawdź! ).

Album "The Mandrake Project" opisywany jest jako "dzieło życia" wokalisty Iron Maiden - historia jego powstania sięga kilkunastu lat wstecz. Tyle powstawały pomysły na tę płytę. Dodajmy, że to nie tylko muzyka, a także komiks o tym samym tytule, którego współautorami są Bruce Dickinson oraz scenarzysta Tony Lee (autor takich dzieł jak np. "Dr. Who") i rysownik Staz Johnson (rysujący dla wydawnictwa 2000AD), a okładki wykonał Bill Sienkiewicz. Wydany zostanie w postaci 12 książek, które razem stworzą cykl 3 serii historycznych.

Spotify

Materiał na "The Mandrake Project" powstał we współpracy z gitarzystą Royem Z, pracującym z Dickinsonem od jego drugiej solowej płyty "Balls to Picasso" z 1994 r. Ostatecznie Roy Z nie pojawi się w składzie koncertowego zespołu wokalisty. Zamiast niego gitarowe partie odegrają Philip Naslund i Chris Declercq, a na scenie wokaliście towarzyszyć będą także perkusista Dave Moreno (Puddle Of Mud), basistka Tanya O'Callaghan (m.in. Whitesnake) i klawiszowiec Mistheria.

Clip Bruce Dickinson Rain On The Graves

Przypomnijmy, że w ramach promocji nowego materiału Bruce Dickinson, jeden z najbardziej uznanych wokalistów w dziejach heavy metalu, ruszy w zakrojoną na szeroką skalę trasę koncertową. Jednym z jej przystanków będzie Mystic Festival w Gdańsku (5-8 czerwca 2024 r.) - Dickinson ze swoim zespołem wystąpi 6 czerwca.

Bruce Dickinson - szczegóły albumu "The Mandrake Project" (tracklista):

1. "Afterglow Of Ragnarok"

2. "Many Doors To Hell"

3. "Rain On The Graves"

4. "Resurrection Men"

5. "Fingers In The Wounds"

6. "Eternity Has Failed"

7. "Mistress Of Mercy"

8. "Face In The Mirror"

9. "Shadow Of The Gods"

10. "Sonata (Immortal Beloved)".