Brodka została kuratorką i dyrektorką artystyczną tegorocznego projektu Muzeum Powstania Warszawskiego. Z tej okazji ukaże płyta "WAWA", którą na początku czerwca zapowiedział singiel "Moja droga" nagrany z Hadesem i 2K88. To wszystko z okazji 80. rocznicy wybuchu zrywu.

"Album 'WAWA' opowiada o Warszawie - mieście dla mnie szalenie ważnym. Przedstawiam historię z perspektywy jednostki w dużej aglomeracji, ale również interesuje mnie energia krążąca między artystami, którzy się nią inspirowali. Z całą trudną historią i szarością, jaką ze sobą niesie" - opowiada Brodka.

Płyta ukaże się 26 lipca i będziemy mogli ją usłyszeć także na żywo!

Brodka wydaje album z Muzeum Powstania Warszawskiego. Znamy wszystkich gości

Muzeum Powstania Warszawskiego do współpracy przy tym muzycznym projekcie zapraszało wielu polskich wykonawcó, m.in. Organka, L.U.C., Lao Che, Kwiat Jabłoni, Andrzeja Smolika, czy Voo Voo. W tym roku na przypadającą okrągłą rocznicę zaproszono Monikę Brodkę. Organizatorzy nie kryją zachwycenia twórczymi planami artystki.

"Dzisiaj, gdy wydaje się, że o Powstaniu powiedziano już prawie wszystko, Brodka sięga po klucz, który otwiera drzwi do miejsca zostawiającego spory daleko za nami. Dźwiękami sięga do istoty człowieczeństwa - emocji. Jaka jest Warszawa Brodki? Piękna w nieoczywisty sposób. Z całym jej chaosem, szarością, rozedrganiem, historią, brudem i czystymi chwilami, gdy miasto budzi się do życia" - mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.

Na albumie "WAWA" znajduje się dziesięć piosenek, zarówno autorskich kompozycji, jak i coverów. Poznaliśmy już flagowy singiel "Moja droga", więc czego możemy się jeszcze spodziewać? Na albumie pojawią się tacy goście, jak WaluśKraksaKryzys, EABS, czy Sam Gendel. Nie mogło zabraknąć także własnej aranżacji kultowego utworu "Sen o Warszawie".

Tak się prezentuje tracklista:

1. Brodka - Spotkanie z Warszawą

2. Marcin Masecki, Sam Gendel - Hejnał warszawski

3. Brodka - Sierpień

4. EABS - Sen o Warszawie

5. Hade, Brodka, 2K88 - Moja droga.

6. Błoto - Godzina W

7. WaluśKraksaKryzys, Brodka - Wojna!

8. Brodka, The Brutals - Warsaw Street

9. Księżyc, Brodka - Warszawa

10. Sam Gendel - Life Above All

Brodka poprzez pracę nad tym projektem, planuje przekazać historię zrywu od ludzkiej strony i przeanalizować emocje, jakie wtedy towarzyszyły powstańcom.

"Praca nad "WAWĄ" dała mi możliwość opowiedzenia o Powstaniu w nieoczywisty sposób, od strony humanistycznej. Na muzykę i towarzyszące jej dźwięki przenosimy emocje zrywu, romantyzmu, okrucieństwa wojny, niepewności, melancholii, żałoby. Dlatego też na tej płycie mówię o tym wydarzeniu poprzez analizę różnych emocji. Poprzez dźwięki opowiadam o naszym człowieczeństwie, przez co przeszliśmy" - przyznaje Brodka.

Dodatkowo, w dniu premiery płyty na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się koncert, prezentujący repertuar wydawnictwa. Bilety są dostępne od połowy czerwca, ale będzie również transmisja na żywo.