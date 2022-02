Britney Spears tańczy w skąpym stroju. Wideo trafiło do sieci

Britney Spears, zwana także księżniczką popu, nie tak dawno rozpoczęła nowe życie - została zwolniona z kurateli ojca.



To wzbudziło w fanach nową nadzieję, że wokalistka niedługo znowu wyruszy w trasę koncertową lub zacznie pracę nad nową płytą. Przypomnijmy, że ostatni, dziewiąty album wokalistki - "Glory" - został wydany w 2016 roku, natomiast ostatnie turnee odbyła w latach 2017-2018.

W mediach społecznościowych piosenkarka stale publikuje nowe zdjęcia i nagrania, na których pokazuje, jak dba o formę. Teraz na nowo podgrzała atmosferę. Pokazała wideo z sali prób, na którym w skąpym stroju tańczy do swojego przeboju "Get Naked". "To zapowiedź tego, co nadchodzi" - napisała.



W komentarzach od razu pojawiły się słowa zachwytu. "Jesteś naszą królową", "Więcej takich nagrań", "Wyglądasz fenomenalnie", "Czekamy na ciebie na scenie" - pisali.

