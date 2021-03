Britney Spears ponownie zostanie mamą? Jej partner zdradził sekret

Britney Spears jest mamą dwóch nastolatków - 14-letniego obecnie Jaydena i rok starszego Seana. Od kilku lat jest również w związku z Samem Asgharim. Mężczyzna udzielił wywiadu, w którym opowiedział o ich relacji.

Britney Spears i Sam Asghari spotykają się od kilku lat /Kevin Winter /Getty Images

Britney Spears była wcześniej w dwóch związkach małżeńskich. Jej pierwszym mężem był przyjaciel z dzieciństwa, Jason Allan Alexander. Wzięli ślub cztery dni po zaręczynach, a ich małżeństwo trwało... 55 godzin.

Alexander wiele lat później zdradził, że byli wtedy pod wpływem używek. "Alkohol jest narkotykiem, kawa jest narkotykiem, papierosy też są narkotykiem. Tak, byliśmy pod wpływem tych narkotyków" - powiedział w rozmowie z ABC.

Niedługo później Spears wyszła za Kevina Federline'a. Para doczekała się dwóch synów: Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Po rozwodzie wokalistka straciła prawa do opieki nad dziećmi. Według wyroku mogła spędzać z nimi 30 procent ich czasu.

Obecnie od ponad czterech lat spotyka się z Samem Asgharim. Poznali się na planie jednego z teledysków.

"Chciałem grać w telewizji, chciałem robić filmy. Moja strategia aktorska polegała na odejściu od teledysków. Nie chciałem robić ich więcej i być znany jako aktor do teledysków, ale mój dobry przyjaciel pracował nad projektem i odesłał mnie do zespołu, który wybierał główną rolę w 'Slumber Party'. Moja obecna dziewczyna osobiście wybrała moje zdjęcie i chciała, żebym został obsadzony w teledysku. Mój przyjaciel zadzwonił do mnie i powiedział: 'Potrzebuję, żebyś przy tym był. Zaufaj mi, chcesz się pojawić'" - opowiedział w wywiadzie dla "Forbesa".



Zdradził również, że chciałby, żeby jego związek z wokalistką wszedł na kolejny poziom. "Moimi priorytetami w życiu jest pozostanie pokornym i zrozumienie, skąd pochodzę i dokąd zmierzam. Chcę zrobić kolejny krok w karierze, jeśli chodzi o aktorstwo. Chcę też zrobić kolejny krok w moim związku. Nie mam nic przeciwko zostaniu ojcem. Chcę być tatą" - skomentował.



Ostatnio, z okazji urodzin partnera, Spears opublikowała dwa krótkie filmiki, na których wykonują ten sam układ do jej przeboju "Toxic". "Wszystkiego najlepszego dla człowieka, który zawsze mnie rozśmiesza! Komu wyszło to lepiej?" - napisała pod nagraniami.