BRIT Awards 2020: Kto ma szanse wygrać? [NOMINACJE]

Poznaliśmy tegoroczne nominacje do statuetek BRIT Awards. Faworytami są Lewis Capaldi, Harry Styles i Dave.

W maju 2020 roku Harry Styles zagra koncert w Polsce /James D. Morgan/WireImage /Getty Images

Gala przyznania statuetek BRIT Awards 2020 odbędzie się 18 lutego w hali The O2 w Londynie.

Nagrody będą rozdane już 40. raz. Od trzech lat galę prowadzi komik Jack Whitehall. W tym roku nazwy trzech kategorii zostały zmienione, a z czterech zrezygnowano całkowicie.

Nagrodę krytyków - Rising Star Award - otrzymała już soulowa wokalistka, Celeste. Szansę na wyróżnienie mieli także Beabadoobee i Joy Crookes.

Statuetki przyznawane są w ośmiu kategoriach, z czego większość zarezerwowana jest dla Brytyjczyków.



BRIT Awards to brytyjski odpowiednik nagrody Grammy. Nagrody przyznawane są co roku od 1982 roku, choć pierwsza edycja odbyła się w 1977 roku.



Nominowani do BRIT Awards 2020 w poszczególnych kategoriach:

Brytyjski album roku:

Dave - "Psychodrama"

Harry Styles - "Fine Line"

Lewis Capaldi - "Divinely Uninspired to a Hellish Extent"

Michael Kiwanuka - "Kiwanuka"

Stormzy - "Heavy Is The Head"

Piosenka roku:

AJ Tracey - "Ladbroke Grove"

Calvin Harris i Rag'n'Bone Man - "Giant"

Dave i Burna Boy - "Location"

Ed Sheeran i Justin Bieber - "I Don't Care"

Lewis Capaldi - "Someone You Loved"

Mabel - "Don't Call Me Up"

Mark Ronson i Miley Cyrus - "Nothing Breaks Like a Heart"

Sam Smith i Normani - "Dancing with a Stranger"

Stormzy - "Vossi Bop"

Tom Walker - "Just You and I"

Najlepszy debiut roku:

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

Brytyjski artysta roku:

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Brytyjska artystka roku:

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Brytyjski zespół roku:

Bastille

Bring Me the Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals

Międzynarodowy artysta roku:

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, the Creator

Międzynarodowa artystka roku:

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo