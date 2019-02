Brit Awards: Widzowie zażenowani zachowaniem prowadzącego

Prowadzący Brit Awards w ogniu krytyki. Widzowie nie mogą wybaczyć mu seksistowskich komentarzy pod adresem Little Mix. Skrytykował go również prezenter Piers Morgan.

Little Mix podczas Brit Awards /David M. Benett /Getty Images

Little Mix zgarnęły na Brit Awards nagrodę w kategorii najlepszy teledysk. Ponadto wystąpiły na scenie wraz z Ms Brown i zaprezentowały utwór "Woman Like Me".



Wideo Little Mix – Woman Like Me (Live at The BRIT Awards 2019)

Występ grupy w niewybrednych słowach skomentował prowadzący galę Jack Whitehall, który stwierdził, że na pewno teraz tatusiowie w całym kraju niezręcznie ukrywają swoje wzwody.

Taki komentarz nie spodobał się fanom grupy. "Jack Whitehall nie był w ogóle śmieszny. Jego komentarze na temat Little Mix i Shawna Mendesa były obrzydliwe" - można było przeczytać na Twitterze.



Jakby tego było mało, prowadzący przeprowadził też dziwną rozmowę z wokalistkami pod koniec gali. Whitehall zapytał formację o ich konflikt z Piersem Morganem.



Przypomnijmy, że piosenkarki zostały zaatakowane przez prezentera za ich klip "Strip". "Wolałbym, aby używały talentu do sprzedawania płyt, a nie robiły to nagością" - komentował w kolejnym wpisie na Twitterze.



Clip Little Mix Strip ft. Sharaya J

"Piers Morgan. Nie podobało mu się zdjęcie, na którym rozebrałyście się do naga, co jest dziwne, bo cztery podbródki i zmysłowe piersi to musi być to, co widzi codziennie w lustrze" - stwierdził, a po takim komentarzu wokalistki zaniemówiły, a następnie zaczęły się nerwowo śmiać.

Na takie zachowanie prowadzącego i grupy zareagował prezenter.

"Zszokowany i zawiedziony oglądałem, jak Little Mix i Jack Whitehall wyśmiewali mnie z powodu wagi w telewizji. To właśnie takie publiczne szyderstwo, z którymi walczyły Little Mix. Wstydźcie się, panie" - napisał Morgan.