Brian Wilson to jeden z najsłynniejszych amerykańskich artystów. Urodzony w 1942 roku wokalista i muzyk zasłynął jako lider The Beach Boys. Grupa popularna w latach 60. zapisała się w historii muzyki m.in. skomponowanym przez Wilsona albumem "Pet Sounds" (1966). Muzyk pozostaje aktywny zawodowo od 1961 roku, a jeszcze w 2021 roku wydał krążek "At My Piano" zawierający najlepsze utwory z jego katalogu nagrane z użyciem jedynie pianina.

Brian Wilson: Zaginiony album country ukaże się w 2025 roku

Fani artysty mają powody do radości, bo jego legendarny, zaginiony album country ma się ukazać już w 2025 roku. "Cows In The Pasture" powstało w 1970 roku z udziałem Freda Vaila, wieloletniego menedżera The Beach Boys. Ten w trakcie prac z zespołem uwielbiał śpiewać piosenki w tym gatunku, czym zaintrygował muzyków.

"Zapytałem go: 'Czy napisałeś jakieś swoje piosenki country? A on odpowiedział: 'Cóż, nie'. Zapytałem: 'Czy masz jakiś pomysł, kogo chciałbyś wykorzystać jako muzyków?'. Odpowiedział: 'Cóż, nie. W większości pracowałem tylko z Wrecking Crew. Ty znajdujesz piosenki. Ty wybierasz muzyków. Pójdziemy do studia Wally'ego Heidera. Zaczniemy pracować nad albumem'." - wspomniał Vail po latach w rozmowie z magazynem "Rolling Stone".

Ostatecznie duet nagrał aż 14 klasycznych utworów - w tym covery Roya Orbisona, Hanka Williamsa i Burta Bacharacha. Brian Wilson przeżywał wówczas wiele zawirowań osobistych, co spowodowało, że projekt na dekady pozostał w archiwum. Pretekstem do ukazania się albumu jest czteroodcinkowy serial dokumentalny o pracy Vaila dla The Beach Boys. "Fred zawsze kochał muzykę country i był wielkim miłośnikiem rodeo. To piekielny facet, piekielny promotor i cieszę się, że jego album się ukaże" - stwierdza sam Brian Wilson.

Brian Wilson choruje na demencję. Teraz będzie miał kuratorów

Przypomnijmy, że 81-letni Brian Wilson pod koniec stycznia tego roku został wdowcem. Dotąd to ukochana artysty Melinda Ledbetter opiekowała się mężem cierpiącym od wielu dekad na różne schorzenia, m.in. chorobę dwubiegunową oraz zaburzenia schizoafektywne. Przed paroma tygodniami rodzina ujawniła, że Wilson cierpi na demencję i nie jest w stanie zadbać o samego siebie, a do sądu wpłynęły dokumenty o przejęcie kontroli kuratorskiej nad słynnym muzykiem. Jego opiekunami mają stać się LeeAnn Hard i Jean Sievers - wieloletnie współpracowniczki i przyjaciółki rodziny Wilsonów.

Jak podawał "Daily Mail", takie działanie jest spowodowane "poważnymi zaburzeniami neurokognitywnymi (w tym demencją)". Dziś Brian Wilson "nie jest w stanie odpowiednio zaspokoić swoich osobistych potrzeb w zakresie zdrowia fizycznego, żywności, odzieży lub schronienia".

Wiadomo, że pomimo kurateli w życiu chorującego artysty niewiele się zmieni - pozostanie w swoim domu, a wraz z nim zamieszkiwać będą jego dzieci i opiekunka. "Brian będzie mógł cieszyć się całą swoją rodziną i przyjaciółmi oraz kontynuować pracę nad bieżącymi projektami, a także uczestniczyć w dowolnych zajęciach" - podsumowano w specjalnym oświadczeniu wydanym przez rzeczniczkę muzyka.

Decyzja w sprawie opieki konserwatorskiej nad Brianem Wilsonem ma zapaść w trakcie rozprawy 26 kwietnia 2024 roku.