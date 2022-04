Fani Queen i Briana Maya sądzą, że ten od wielu lat marnuje swój talent. Jego ostatni album studyjny ukazał się w 1998 roku (w 2017 nagrał w duecie z Kerry Ellis krążek "Golden Days", który przeszedł bez echa). Teraz promuje reedycję wydawnictwa klipem do utworu "On My Way Up".

Zapoczątkowana w ubiegłym roku wydaniem "Back to the Light" "złota seria Briana Maya" w tym roku zaprezentowała album "Another World", który jest uważany często za jego najlepsze wydawnictwo. Nowa edycja zawiera zremasterowany oryginalny album, remiksy, niewydane utwory i wersje koncertowe.

W premierowym teledysku widzimy Briana Maya przeglądającego na strychu stare zdjęcia i pamiątki z czasów Queen. Archiwalne nagrania są połączone z aktualnymi, na których widzimy 74-letniego Maya.

Niektóre ze zdjęć i pamiątek ożywają - taki zabieg jest bardzo bliski temu, czym zajmuje się w wolnym czasie Brian. Dużo czasu poświęca na tworzenie m.in stereoskopowych albumów.

"Centralną postacią tej piosenki jest ktoś, kto w zasadzie jest nieudacznikiem, ale ma całkowitą wiarę i rodzaj szalonego optymizmu, i gdzieś zmierza, 'Człowieku, jestem na dobrej drodze'. Taka właśnie była ta piosenka. Kiedy zacząłem pracować nad utworem, nasyciłem ją różnymi rzeczami, ale zasadniczo jest zabawna. Jest zabawna, optymistyczna i głośna" - mówi o utworze May.

Gitarzysta Queen opowiada, że utwór wiele dla niego znaczy i w trudnych momentach dodaje mu wiary. "To bardzo radosna piosenka i jednocześnie jedna z sił, które napędzały mnie przez ten album i sprawiły, że chciałem go wydać i sprawiły, że wydałem go teraz" - dodaje.

Z okazji wydania nowej wersji płyty, Brian odwiedził wyspę El Hierro, gdzie powstało słynne zdjęcie z okładki. W opisie reedycji czytamy, że w ciągu 24 lat świat przeszedł wielką drogę, ale tematyka płyty zdaje się być nadal aktualna.

"Być może wydaje się, że w 2022 roku JESTEŚMY w Innym Świecie, ale jeśli nie jest to świat, o który prosiliśmy, być może wciąż możemy osiągnąć ten idealny świat... w naszych marzeniach. DOŁĄCZ DO MNIE!!!" - kieruje do fanów słowa Brian May.