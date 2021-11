Brass Against wystąpili niedawno podczas festiwalu Welcome To Rockville. Sophia Urista, wokalistka zespołu, w trakcie wykonywania utworu "Wake Up" Rage Against The Machine zaprosiła na scenę jednego z fanów. Kiedy ten położył się na jej prośbę na scenie, stanęła nad nim, opuściła spodnie oraz bieliznę i... oddała na niego mocz.

Po wszystkim Urista kazała mężczyźnie "wypier***ać" ze sceny. Chociaż mężczyzna nie wyglądał na oburzonego, a publiczność reagowała na wydarzenie raczej pozytywnie, sprawa ciągnie się za zespołem do dziś.



Reklama

Najpierw do incydentu odniósł się zespół na swoim Twitterze.

"Świetnie się bawiliśmy na Welcome to Rockville. Sophia dała się ponieść emocjom. To nie jest coś, czego reszta z nas się spodziewała i nie jest to coś, co zobaczysz ponownie na naszych koncertach" - zapewnili muzycy.



Po wszystkim okazało się, że Urista złamała obowiązujące na Florydzie prawo i sprawa prawdopodobnie trafi do sądu. Sofia usłyszy zarzuty publicznego obnażenia, za które w tym stanie grozi kara pozbawienia wolności lub w najlepszym wypadku 1000 dolarów grzywny.

Wideo BEST CAMERA ANGLE Vocalist Sophia Urista Pees On Fan’s Face at “Welcome To Rockville” BRASS AGAINST

Wokalistka, tym razem za pośrednictwem własnego profilu na Twitterze skomentowała sprawę oraz przepraszając fanów.



"Chcę się wypowiedzieć na temat mojego występu na festiwalu metalowym Rockville w Daytona. Zawsze przesuwałam granice w muzyce i na scenie. Tamtej nocy przesunęłam granice za daleko. Ponad wszystko kocham moją rodzinę, zespół oraz fanów i wiem, że niektórzy zostali zranieni lub urażeni tym, co zrobiłam. Przepraszam ich i chcę, żeby wiedzieli, że nie miałam takiej intencji" - napisała.

Wideo Brass Against - Aerials (System Of A Down Cover) ft. Sophia Urista

Zapewniła też, że nie chce opierać swojej kariery na szokowaniu, tylko na muzyce.



"Nie jestem artystką, która chce szokować. Zawsze chcę stawiać muzykę na pierwszym miejscu. Jestem wdzięczna za całą waszą nieustającą miłość i wsparcie" - napisała Sophia Urista.

Brass Against to kolektywna grupa muzyków, których łączy jeden cel - tworzenie muzyki inspirującej do zmian społecznych i osobistych. Twórczość zespołu to głównie covery takich zespołów jak: Tool, Rage Against the Machine, Soundgarden, Black Sabbath, Run the Jewels.



Zespół będzie supportować Tool podczas koncertu w Polsce. Oba zespoły zagrają 21 maja 2022 r. w Tauron Arenie Kraków.