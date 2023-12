Pierwszy od pięciu lat album progresywnych, awangardowych blackmetalowców z Bergen zmiksował ponownie Szwed Jens Bogren w studiu Fascination Street. Autorem okładki 12. studyjnej płyty Borknagar jest ceniony izraelski artysta Eliran Kantor.



"Pod wieloma względami 'Fall' jest kontynuacją 'True North' (poprzedniego albumu z 2029 r.), choć, jak zawsze, sięgamy dalej, by odnaleźć szersze i ambitniejsze horyzonty. Co do muzyki, jesteśmy wierni naszemu dziedzictwu, brnąc jednak przez ogień i lód, aby sięgnąć najwyższego szczytu" - powiedział Øystein G. Brun, grający na gitarze założyciel i lider Borknagar.



Reklama

Płyta "Fall" trafi na rynek 23 lutego 2024 roku nakładem niemieckiej Century Media Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, jako dwupłytowy album winylowy oraz drogą elektroniczną.



Z nowym singlem "Summits" Borknagar możecie się zapoznać poniżej:

Clip Borknagar Summits (VISUALIZER)



Borknagar - szczegóły albumu "Fall" (tracklista):

1. "Summits"

2. "Nordic Anthem"

3. "Afar"

4. "Moon"

5. "Stars Ablaze"

6. "Unraveling"

7. "The Wild Lingers"

8. "Northward".