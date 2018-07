Bonus RPK skazany na pięć i pół roku więzienia. Raper skomentował wyrok

Pięć i pół roku więzienia oraz prawie 500 tys. złotych kary - taki wyrok usłyszał Oliwier R., znany jako Bonus RPK. Raper w mocnych słowach skomentował działanie wymiaru sprawiedliwości.

Bonus RPK został skazany / klip "Wiem, kto jest kim" /

Sąd skazał rapera za handel narkotykami - ten miał wprowadzić na rynek 25 kilogramów narkotyków (głównie marihuany). Obciążające dla niego miały być zeznania tzw. małego świadka koronnego o pseudonimie Niedźwiadek.



Oliwier R. został zatrzymany w marcu 2015 roku w trakcie zorganizowanej akcji policji. Łącznie aresztowanych zostało 12 osób, które miały działać w gangu Marka Cz., znanego jako Rympałek. W grudniu 2017 roku raper usłyszał zarzuty. Prokuratura domagała się dla niego pięciu lat i dwóch miesięcy więzienia oraz nałożenia na niego 450 tys. kary.



Sprawa Bonusa była szeroko komentowana przez media. Eksperci podważali wiarygodność świadka koronnego, a także wskazywali, że w akcie oskarżenia znalazły się fragmenty twórczości rapera (cytowano utwór "60-tka"). W obronie Bonusa RPK stanęła scena hiphopowa oraz m.in. Jakub Żulczyk.



Po ogłoszeniu wyroku Oliwier R. skomentował wyrok na Facebooku (pisownia oryginalna):



"5 i pół roku bezwzględnego więzienia plus prawie pół miliona złotych do oddania... Tak mnie dziś potraktował sąd na Kocjana... Jedynym dowodem w mojej sprawie są zeznania skruszonych świadków koronnych.. Oprócz słowa przeciwko słowu nie ma na mnie nic co mogłoby świadczyć o tym, że handlowałem narkotykami !!! Rozumiem, zakup kontrolowany, podsłuchy, bilingi czy namacalny towar poddany ekspertyzie... Ale nic z tych rzeczy.. Jakby tego było mało, jako dowód w sprawie, wzięli moją twórczość, co już w ogóle jest chore !!!" - czytamy.



Wyrok nie jest prawomocny. Prawnicy gwiazdora hip hopu zapowiedzieli apelację.