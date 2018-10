Bonus RPK: Plejada gości na płycie "Technik Pasjonat"

9 listopad ukaże się nowa płyta Bonusa RPK "Technik Pasjonat". Wśród gości na albumie znaleźli się m.in. Pezet, Quebonafide, Borixon, Sokół i Sarius.

Początkowo płyta Bonusa RPK "Technik Pasjonat" miała ukazać się jeszcze w październiku. Jednak raper zdecydował się na przesunięcie jej premiery.

Teraz twórca ujawnił gości i tracklistę całego albumu. Na krążku Bonusa wesprą m.in.: Pezet, Sokół, Quebonafide, Borixon, Sarius, Gedz i Białas.

Tracklista "Technika Pasjonata":

1. "Aktualizuj dane" ft. Gedz, Kizo

2. "Po nitce do kłębka"

3. "Różnica" ft. Jano PW, Arczi Szajka, Sarius

4. "Wehikuł czasu" ft. Sokół, Juras

5. "facebook" ft. TWM

6. "Opowieści z krypty" ft. Quebonafide, Borixon, Kizo

7. "Zepsuty klimat" ft. Reto, Pezet

8. "Statystyka"

9. "Po co ci to"

10. "Arytmia serca"

11. "Rodeo ft. Białas"

12. "Do białego rana" ft. OloSolo

13. "Endorfiny"

14."Arytmia serca RMX" ft. Szpaku, ATR FM.

Przypomnijmy, że 22 lipca Bonus RPK, został skazany przez sąd na pięć i pół roku więzienia za handel narkotykami. Dodatkowo nakazano zwrócić mu 450 tys. złotych, które miał zarobić przez wprowadzenie 25 kilogramów narkotyków na rynek.

Obciążające dla niego miały być zeznania tzw. małego świadka koronnego o pseudonimie Niedźwiadek.

Sprawa Bonusa była szeroko komentowana przez media. Eksperci podważali wiarygodność świadka koronnego, a także wskazywali, że w akcie oskarżenia znalazły się fragmenty twórczości rapera (cytowano utwór "60-tka"). W obronie Bonusa RPK stanęła scena hiphopowa oraz m.in. Jakub Żulczyk.