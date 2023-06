Do tego odkrycia doszło podczas selekcji osobistych przedmiotów z kolekcji legendarnego wokalisty, które we wrześniu trafią na aukcję organizowaną przez Sotheby's. Jak donosi dziennik "The New York Times", tytuł "Mongolian Rhapsody" pojawia się nad tekstem przeboju, przy czym pierwszy człon tytułu jest przekreślony i dopiero nad nim Freddie Mercury zanotował słowo "Bohemian".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queen Bohemian Rhapsody

Rzeczy zmarłego w 1991 roku gwiazdora należą obecnie do przyjaciółki Mercury'ego, Mary Austin, która powiedziała BBC, że zdecydowała się z nimi rozstać, ponieważ musi uporządkować "swoje sprawy".

Zdjęcie Pierwotny tytuł piosenki jest zapisany na samej górze - człon "Mongolian" przekreślono / EPA/SARAH YENESEL / PAP

Oczekuje się, że papeteria ze szkicem "Bohemian Rhapsody" sprzeda się za około 1,5 miliona dol. (czyli ok. 6,3 mln zł). Na aukcji pojawią się również alternatywne wersje tekstów przebojów Queen, w tym "Somebody to Love", "We Are the Champions" i "Killer Queen". Na szkicach tych widać, że Mercury pracując nad tekstami, szukając lepiej brzmiących słów, czasami przekreślał całe wersy.

"Bohemian Rhapsody" - najlepszy utwór Queen

W lutym tego roku Brytyjczycy wybrali "Bohemian Rhapsody" najlepszy utworem w repertuarze zespołu. Kompozycja została wydana jako główny singiel z czwartego albumu Queen, "A Night at the Opera" w 1975 roku. Napisana przez Freddiego Mercury'ego i określana przez niego jako "udawana opera" utwór często uważana jest za znak rozpoznawczy zespołu.

Choć na początku nikt nie wierzył w powodzenie tego odważnego muzycznego przedsięwzięcia, zdaniem Briana Maya, najprawdopodobniej to właśnie ono uratowało zespół przed rozpadem. Po 48 latach od premiery piosenka wciąż święci triumfy. W 2004 roku była drugim najchętniej granym utworem w brytyjskich rozgłośniach radiowych i została wprowadzona do Grammy Hall of Fame. Znalazła się także na 163. miejscu listy 500 utworów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". Cztery lata temu zespół poinformował, że utwór przekroczył miliard wyświetleń w serwisie YouTube.

"'Bohemian Rhapsody' niewątpliwie przetrwało próbę czasu i nadal urzeka publiczność swoją mocą i prawdziwie innowacyjnym podejściem do pisania piosenek" - podsumował wyniki głosowania Jeff Smith, szef działu muzycznego BBC Radio 2.

W pierwszej piątce wspomnianego rankingu BBC Radio 2 uplasowały się także piosenki: "We Are The Champions", "We Will Rock You" - które nierzadko są odtwarzane razem - oraz utwór "Radio Ga Ga". W pierwszej dziesiątce plebiscytu wymieniono też utwory: "Who Wants To Live Forever", "Killer Queen", "Under Pressure", "Love Of My Life" i "These Are The Days Of Our Lives". Poza pierwszą 10., na pozycjach 11. i 12. znalazły się kolejno takie przeboje grupy, jak "I Want to Break Free" i "The Show Must Go On", na pozycji 18. uplasował się utwór "Another One Bites The Dust", na pozycji 27. znalazła się piosenka "I Want It All".

