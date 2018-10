"Bohemian Rhapsody": 5 Seconds Of Summer i cover "Killer Queen" Queen

Na potrzeby filmu "Bohemian Rhapsody" swoją wersję przeboju "Killer Queen" Queen przygotowała australijska grupa 5 Seconds Of Summer.

Grupa 5 Seconds Of Summer nagrała swoją wersję przeboju Queen /Joe Maher /Getty Images

Kwartet 5 Seconds Of Summer powstał w 2011 r. i do tej pory wydał trzy płyty. Największą popularnością cieszy się singel "Youngblood" (ponad 109 mln odsłon).

Zespół ma na koncie m.in. trasę u boku innych idoli nastolatek - One Direction, jednak Australijczycy przekonują, że nie są boysbandem, a bliżej im do pop-punka spod znaku m.in. Fall Out Boy, blink-182 czy Green Day.



Na potrzeby "Bohemian Rhapsody" - filmowej biografii grupy Queen - grupa nagrała własną wersję "Killer Queen".

Oryginalna wersja "Killer Queen" pochodzi z płyty "Sheer Heart Attack" z 1974 r. Był to zarazem jeden z pierwszych wielkich przebojów Queen.



Światowa premiera filmu "Bohemian Rhapsody" odbyła się we wtorek 23 października. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć go w kinach oficjalnie od piątku 2 listopada.

W rolę wokalisty Freddiego Mercury'ego wcielił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek, który popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot" (m.in. nominacja do Złotego Globu). Ma na koncie także występy w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2".

Za stworzenie filmu o Queen pierwotnie był odpowiedzialny Bryan Singer. W grudniu 2017 r. wytwórnia filmowa 20th Century Fox podjęła decyzję o zwolnieniu reżysera. Zastąpił go i dokończył film Dexter Fletcher.

Na ekranie pojawili się również m.in.: Gwilym Lee (jako gitarzysta Brian May), Ben Hardy (perkusista Roger Taylor), Joseph Mazzello (basista John Deacon), Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander i Mike Myers.