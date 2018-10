Bohdan Łazuka kończy 80 lat. "Nie należy pytać o zdrowie"

"Nadal rozglądam się za pięknymi kobietami i dobrymi rolami!" - mówi w "Fakcie" Bohdan Łazuka, który 31 października skończył 80 lat.

Bohdan Łazuka skończył 80 lat AKPA

W listopadzie 2017 r., krótko po 79. urodzinach Bohdana Łazuki ukazał się jego album po długiej przerwie - "Nocny Bohdan".



Wideo Bohdan Łazuka: Prowadziłem wybory Miss Biustu (UWAGA! TVN/TVN)

Na nowej płycie wokalisty i popularnego aktora (m.in. "Nie lubię poniedziałku", "Poszukiwany, poszukiwana", "Chłopaki nie płaczą", seriale "Czterdziestolatek", "Świat według Kiepskich") znalazły się m.in. nagrania Łazuki z Dodą, Markiem Piekarczykiem, Maciejem Maleńczukiem, Natalią Niemen, Miką Urbaniak, Red Lips, Danielem Olbrychskim, Krystyną Czubówną i... Eugeniuszem Bodo.

Kompozytorem większości piosenek i producentem wydawnictwa jest Marcin Nierubiec.

W sobotę 3 listopada Łazuka organizuje w Warszawie kameralny koncert dla przyjaciół.

"Osiemdziesięciolatka nie należy pytać o kondycję i zdrowie" - mówi w rozmowie z "Faktem" aktor i wokalista, który w lecie przeszedł operację biodra.

"Nie chcę słyszeć 'sto lat'. W moim wieku to stanowczo za mało. Nie mam wygórowanych oczekiwań od życia. Odpowiem jak jeden z przedwojennych, żydowskich malarzy. Pytany o to co jest dla niego ważne odpowiedział krótko: piwo parówki i grzybki" - dodaje ze śmiechem.