Body Void: Sprawdź singel z nowej płyty "Atrocity Machine"

"Atrocity Machine", czwarty longplay sludge / drone / doommetalowego tria z USA, wyprodukowano pod okiem Bena Greenberga (Portrayal Of Guilt, VR Sex, Soft Kill), który odpowiadał również za miks. Nagrania odbyły się w nowojorskich studiach Applehead i Circular Ruin. Mastering wykonał Brad Boatright ze studia Audiosiege w Portland. Okładkę zaprojektował Ethan Lee McCarthy.

Nowa płyta Body Void trafi do sprzedaży 13 października nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu i kasecie, drogą elektroniczną).

"Bury Me Beneath This Rotting Earth", poprzedni longplay Amerykanów, miał swą premierę w 2021 roku. W sierpniu 2022 roku zespół wydał także własnym sumptem EP-kę "Burn The Homes Of Those Who Seek To Control Our Bodies".



Do singla "Flesh Market" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:



Body Void - szczegóły albumu "Atrocity Machine":

1. "Microwave"

2. "Human Greenhouse"

3. "Flesh Market"

4. "Cop Show"

5. "Divine Violence"

6. "Atrocity Machine".