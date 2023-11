"Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii" - czytamy w opisie serialu "Bodies".

Licząca osiem odcinków produkcja platformy Netflix oparta jest na komiksie autorstwa Si Spencera.

Wideo Bodies | Official Trailer | Netflix

Główną rolę w tym dramacie kryminalnym z pogranicza gatunków gra angielski aktor Stephen Graham ("Punkt wrzenia", "Irlandczyk", "Gangi Nowego Jorku", "Kompania braci", seria "Piraci z Karaibów", "Rocketman", finałowy sezon "Peaky Blinders"). W obsadzie znaleźli się także m.in. Jacob Fortune-Lloyd (m.in. "Gambit królowej", "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan"), Shira Haas ("Unorthodox", "Shtisel"), Amaka Okafor (musical o Take That "Greatest Days"), Kyle Soller ("Poldark", "Andor") i Greta Scacchi ("Rasputin", "Odyseja").

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arctic Monkeys Fluorescent Adolescent

Co ciekawe, 50-letni Stephen Graham jest wielkim fanem muzyki. Poza rolami w filmach, serialach i produkcjach teatralnych zagrał również w licznych teledyskach przede wszystkim brytyjskich wykonawców. Można go zobaczyć m.in. w klipach grup Travis ("Turn"), Arctic Monkeys ("When the Sun Goes Down", "Fluorescent Adolescent"), Kasabian ("You're in the Love with a Psycho"), Noel Gallagher's High Flying Birds ("Wandering Stars"), a także u Sama Fendera ("Spit of You"), Goldie ("I Adore You") i Deadmau5 ft. Kaskade ("I Remember").

Clip Sam Fender Spit Of You

Aktor podczas rozmowy programie "Desert Island Discs" w BBC Radio ujawnił listę ośmiu piosenek, bez których nie wyobraża sobie życia. Muzyczne inspiracje Grahama obejmują nie tylko wspomniany zespół Kasabian ("Fire") i współdowodzony przez skłóconych obecnie braci Gallagherów Oasis ("Talk Tonight"), ale także klasyka soulu Marvina Gaye'a ("Save the Children"), grupę Pink Floyd ("Shine on You Crazy Diamond"), ale i przedstawicieli sceny hiphopowej: Mavericka Sabre'a, Young MC oraz DJ Fresh & High Contrast feat. Dizze Rascal.

Na planie czasami towarzyszy mu żona - aktorka i producentka Hannah Walters (razem grali w m.in. "Piratach z Karaibów" i w klipie "Wandering Stars"). To właśnie Walters pomaga dyslektykowi Grahamowi uczyć się ról i wybierać propozycje spośród otrzymywanych scenariuszy.