Blut Aus Nord: Album "Disharmonium - Undreamable Abysses" w szczegółach

"Disharmonium - Undreamable Abysses", 14. longplay w barwnej karierze zespołu z Normandii, nagrano i zmiksowano w Earthsound Studio pod okiem Vladislava, grającego na gitarze wokalisty Blut Aus Nord. Mastering - po raz kolejny - wykonał Bruno Varea, co miało miejsce w studiu Upload.

Okładkę następcy albumu "Hallucinogen" z 2019 roku zaprojektował polski artysta Maciej Kamuda.

Nowa płyta awangardowych, industrialnych blackmetalowców z Blut Aus Nord trafi pod sklepowe strzechy nakładem francuskiej Debemur Morti Productions (CD, na kasecie i winylu, drogą elektroniczną). Datę premiery wyznaczono na 20 maja.

Materiał "Disharmonium - Undreamable Abysses" pilotuje już singel "That Cannot Be Dreamed", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Blut Aus Nord - That Cannot Be Dreamed

Oto program albumu "Disharmonium - Undreamable Abysses":

1. "Chants Of The Deep Ones"

2. "Tales Of The Old Dreamer"

3. "Into The Woods"

4. "Neptune's Eye"

5. "That Cannot Be Dreamed"

6. "Keziah Mason"

7. "The Apotheosis Of The Unnamable".