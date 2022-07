Bloodbath: Album "Survival Of The Sickest" w szczegółach

Współproducentem "Survival Of The Sickest", pierwszej od czterech lat płyty Bloodbath, jest brytyjski fachowiec Lawrence Mackrory, znany też jako wokalista szwedzkich grup Darkane i F.K.Ü oraz francuskiego Scarve. Mackrory odpowiadał również za miks, który wykonano w studiu Rorysound. Autorem okładki szóstego longplaya Bloodbath jest ceniony na metalowej scenie, amerykański artysta Wes Benscoter, którego praca ozdobiła wcześniej "Nightmares Made Flesh", drugi album zespołu z 2004 roku.

Tradycyjnie nie zabrakło też gości. W kompozycji "Putrefying Corpse" zaryczał Barney Greenway z Napalm Death, w utworach "Carved" i "Born Infernal" usłyszymy Luka Lemaya, frontmana kanadyjskiego Gorguts, a w numerze "To Die" wystąpił Marc Grewe, niegdysiejszy wokalista niemieckiego Morgoth.

Przypomnijmy, że w szeregach Bloodbath figurują znani z Katatonii Anders "Blakkheim" Nyström (gitara) i Jonas Renkse (bas); kojarzony z Opeth Martin Axenrot (perkusja); oraz Nick Holmes (wokal) z brytyjskiego Paradise Lost. Nowym nabytkiem formacji jest z kolei gitarzysta Tomas "Plytet" Åkvik, członek m.in. Lik.



Nową płytę Bloodbath wyda tym razem austriacka Napalm Records. Datę premiery wyznaczono na 9 września. Wśród przygotowywanych wersji znajdziemy CD, kasetę, winyl oraz specjalny limitowany boks z drewna.

Grupa opublikowała już "Zombie Inferno", pierwszy singel z “Survival Of The Sickest". Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Bloodbath Zombie Inferno

Oto lista utwórów albumu "Survival Of The Sickest":

1. "Zombie Inferno"

2. "Putrefying Corpse"

3. "Dead Parade"

4. "Malignant Maggot Therapy"

5. "Carved"

6. "Born Infernal"

7. "To Die"

8. "Affliction Of Extinction"

9. "Tales Of Melting Flesh"

10. "Environcide"

11. "No God Before Me".