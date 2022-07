"Przyszedłem tu..." to pierwszy singel Błażeja Króla po rozpoczętej w tym roku współpracy z wytwórnią Sony Music. Stanowi on jednocześnie mocny powrót po kilkumiesięcznej przerwie. Za produkcję muzyczną odpowiada sam Błażej, którego w warstwie instrumentalnej wsparła żona - Iwona. Masterem utworu zajął się Rafał Smoleń, którego portfolio obejmuje współprace z wieloma polskimi gwiazdami.

Nowy singel to również nowy etap w twórczości Błażeja i zmiana pseudonimu scenicznego. Znany dotychczas jako Król artysta połączył siły z topowym twórcą muzyki hiphopowej - Quebonafide - by wspólnie stworzyć międzygatunkowy utwór łączący alternatywę i rap. Jest to tym samym pierwszy utwór Quebonafide, ukazujący się już po ogłoszonym przez rapera zakończeniu twórczości solowej, którą zamknął "Refren trochę jak Lana Del Rey".

W melancholijnym singlu, opisującym drogę artysty na szczyt, możemy poznać mieszankę emocji obu wykonawców i usłyszeć o ich rozterkach związanych z karierą muzyczną. Singel towarzyszy rozpoczętej koncertem na Open'er Festivalu serii występów festiwalowych Błażeja Króla i ukazał się w dniu jego występu na Męskim Graniu w Warszawie.