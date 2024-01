Następcę longplaya "War Within Me" z 2021 roku pilotuje tytułowy utwór "Circle Of Stone", w którym u boku Blaze'a Bayleya zaśpiewał gościnnie Niklas Stålvind, grający na gitarze wokalista heavymetalowej formacji Wolf ze Szwecji.

"Chciałbym szczególnie podziękować Niklasowi Stålvindowi ze szwedzkiej grupy Wolf za wspaniałe wykonanie i wzbogacenie tego utworu swoim wokalem, a także Lion Island Media za teledysk i towarzyszącej mi grupie Absolva za oddanie i talent, w tym współproducentowi Christopherowi Appletonowi. Pragnę też podziękować Paulowi Hume'owi (właścicielowi), Deanowi Cowanowi (inżynierowi dźwięku) z Eleven (w Stoke), których uprzejmość pozwoliła nam nakręcić ten teledysk w ich klubie" - powiedział 60-letni były wokalista Iron Maiden, który po zawale serca w marcu 2023 roku przeszedł poczwórną operację wszczepienia by-passów.

Album "Circle Of Stone", którego okładkę zaprojektował od lat współpracujący z Blaze'em Bayleyem, brazylijski artysta Alberto Quirantes, trafi na rynek 23 lutego nakładem Blaze Bayley Recordings (m.in. CD i na winylu).

Wideoklip "Circle Of Stone" Blaze'a Bayleya możecie zobaczyć poniżej:

Clip Blaze Bayley Circle of Stone - feat. NIKLAS STALVIND



Blaze Bayley - szczegóły albumu "Circle Of Stone" (tracklista):

1. "Mind Reader"

2. "Tears In Rain"

3. "Rage"

4. "The Year Beyond This Year"

5. "Ghost In The Bottle"

6. "The Broken Man"

7. "The Call Of The Ancestors"

8. "Circle Of Stone"

9. "Absence"

10. "A Day Of Reckoning"

11. "The Path Of The Righteous Man"

12. "Until We Meet Again".