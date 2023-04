Blaze Bayley miał atak serca, gdy przebywał w domu. 24 marca trafił do szpitala, gdzie czekał na wiadomości o dalszym leczeniu.

Z oczywistych powodów marcowe i kwietniowe koncerty we Francji, Niemczech i Czechach zostały odwołane.

Po kilku dniach przekazano, że 59-letniego wokalistę czeka potrójna (a być może poczwórna) operacja wszczepienia by-passów. To poważna operacja kardiochirurgiczna stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej chorobie wieńcowej.

Teraz Mark Appleton i Christopher Appleton (zajmują się menedżmentem i bookowaniem koncertów) poinformowali o stanie zdrowia byłego frontmana Iron Maiden .



"Jesteśmy w regularnym kontakcie z Blaze'em - jest w dobrej formie, wciąż czeka na dokładną datę operacji serca. Przebywa dalej w szpitalu i jest ogromnie wdzięczny za wasze wiadomości i komentarze. Ogromnie też dziękuje za wsparcie w postaci kupowania towarów w sklepiku" - czytamy w komunikacie.



Powrót do formy po operacji może potrwać przynajmniej kilka miesięcy, co oznacza, że wokalista prawdopodobnie nie wróci na scenę w tym roku.



Kim jest Blaze Bayley?

Blaze Bayley został wokalistą Iron Maiden w 1994 roku. Zastąpił tam Bruce'a Dickinsona, miał także pomóc grupie przetrwać trudne czasy mody na grunge. Bycie frontmanem jednej z najbardziej kultowych grup metalowych wszech czasów było dla niego niezwykłą szansą, a zarazem pozycją nie do zazdroszczenia. Wcześniej występował w grupie Wolfsbane.

Wspólnie wydali dwa albumy - "The X Factor" (1995) oraz "Virtual XI" (1998). Żadna z płyt nie została pozytywnie przyjęta, ani przez krytyków, ani fanów. W 1999 opuścił zespół, a powrócił do niego Dickinson. W ostatnim czasie na koncertach legenda heavy metalu przypomina utwory z tych płyt - "Sign of the Cross" i "The Clansman".



Blaze ma w dorobku 10 płyt (część nagrana pod szyldem Blaze, pozostałe jako Blaze Bayley). Ostatnia z nich - "War Within Me" - ukazała się w 2021 r.