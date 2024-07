Blanka z nową wersją wielkiego przeboju. Lepiej od oryginału?

Wspomniany utwór w oryginale nazywa się "The Ketchup Song (Asereje)" i został wydany w 2002 roku przez zespół Las Ketchup .

" 'Asereje (Airplane Mode)' to utwór przepełniony taneczną energią i letnim klimatem, który z pewnością stanie się przebojem tegorocznych wakacji. L etni hymn w wykonaniu Blanki, który łączy energię kultowego przeboju z nowoczesnym brzmieniem. Przygotujcie się na taneczne rytmy i letni nastrój w nowej, świeżej odsłonie klasyka sprzed dwóch dekad." - czytamy w zapowiedzi.

"Chyba nie muszę przedstawiać piosenki 'The Ketchup Song', wydaje się, że zna ją słowo po słowie każdy człowiek na świecie. Pamiętam, jak tańczyłam tę ikoniczną choreografię, na moich pierwszych lekcjach tańca w moim rodzinnym mieście" - wspomina Blanka .

"Ten remake to absolutne spełnienie marzeń. Tekst, który napisaliśmy, ma sprawić, że przypominasz sobie to uczucie, które czujesz raz w roku, cieszysz się słonecznym dniem na plaży, flirtując w drodze do baru po zimnego drinka. Ten utwór ma za zadanie przypomnieć, jak ważne jest wziąć urlop, wyłączyć telefon i po prostu cieszyć się życiem" - dodaje.