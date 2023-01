Blackpink zebrały 2 miliardy wyświetleń na YouTube. To pierwsza grupa K-popowa z takim osiągnięciem

Utwór "DDU-DU DDU-DU" został wydany w czerwcu 2018 roku jako główny singiel debiutanckiego minialbumu czwórki wokalistek: Jisoo, Jennie, Rosé i Lisy, pt. "Square Up".

Piosence towarzyszyły wówczas trzy inne: "Forever Young", "Really" i "See U Later" - przy czym wszystkie cztery utwory zostały napisane i wyprodukowane przez wewnętrznego producenta wytwórni YG Entertainment, Teddy'ego.

We wrześniu 2022 roku grupa Blackpink wydała swój drugi album studyjny zatytułowany "Born Pink". Płytę tę poprzedził, wydany w sierpniu, singiel "Pink Venom". Album okazał się największym jak dotąd sukcesem w karierze zespołu. Trafił na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów Billboard 200 i sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy.

Okazuje się, że do przekroczenia dwóch miliardów wyświetleń na YouTube niewiele brakuje też innemu hitowi Blackpink. Oficjalny teledysk do piosenki "Kill This Love" z 2019 roku ma ich obecnie 1,7 mld. Pod tym względem żeńska grupa wokalna jest o wiele lepsza od męskiej konkurencji z BTS. Za sprawą takich teledysków jak: "DNA", "Boy With Luv" czy "Dynamite", boysband również jest członkiem tzw. Klubu Miliarda Wyświetleń YouTube, jednak do wyniku Blackpink jeszcze się nie zbliżył.