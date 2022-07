W oświadczeniu YG możemy przeczytać: "BLACKPINK przygotowały dużo muzyki na przestrzeni ostatniego czasu. Ukoronowaniem nowego albumu oraz nowych projektów będzie największa w karierze BLACKPINK oraz największa w historii kobiecego k-popu światowa trasa koncertowa, w którą grupa wyruszy już pod koniec roku".

Jeszcze przed ukazaniem się debiutanckiej płyty "THE ALBUM" w 2020 roku, BLACKPINK zdobyły popularność dzięki piosence "How You Like That" oraz nagranym wspólnie z Seleną Gomez utworem "Ice Cream".

Na "THE ALBUM" (2. miejsce zarówno na US Billboard 200, jak i na UK Official Chart oraz 4. Miejsce OLiS w Polsce), znalazło się również nagranie "Lovesick Girls", które sprzedało się w nakładzie 1,4 miliona egzemplarzy na całym świecie i dzięki któremu BLACKPINK stało się jedynym żeńskim zespołem k-pop ze sprzedażą singla przekraczającą milion egzemplarzy.

BLACKPINK debiutowały w 2016 EP-ką "SQUARE ONE" i od tego momentu są jednym z najpopularniejszych popowych zespołów na całym świecie. Za sprawą mini-albumów "SQUARE UP" oraz "Kill This Love", girlsband podbił serca milionów fanów. BLACKPINK to pierwsza k-popowa grupa, która wystąpiła na Coachelli.