Lisa (BLACKPINK): Teledysk "Lalisa" z nowym rekordem Guinnessa

BLACKPINK debiutowały w 2016 EP-ką "SQUARE ONE" i od tego momentu są jednym z najpopularniejszych popowych zespołów na całym świecie. Za sprawą minialbumów "SQUARE UP" oraz "Kill This Love", girlsband podbił serca milionów fanów. BLACKPINK to pierwsza k-popowa grupa, która wystąpiła na Coachelli.



BLACKPINK Ice Cream (with Selena Gomez)

W październiku 2020 r. ukazał się pełnometrażowy debiut BLACKPINK zatytułowany po prostu "The Album". Z tego wydawnictwa pochodzi m.in. przebój "Ice Cream" z udziałem Seleny Gomez.



Kwartet tworzą Jisoo, Jennie, Rose i urodzona w Tajlandii Lisa. Ta ostatnia naprawdę nazywa się Pranpriya Manobal - później oficjalnie zmieniła imię na Lalisa. Wokalistka, raperka i tancerka jest pierwszą nie-Koreanką, która zadebiutowała pod skrzydłami firmy YG Entertainment, w dużej mierze odpowiedzialnej za światowe sukcesy k-popu.

Lisa LALISA

We wrześniu 2021 r. ukazał się debiutancki solowy singel zatytułowany po prostu "Lalisa". W ciągu pierwszych 24 godzin od premiery klip zanotował ponad 73,6 mln odsłon, bijąc poprzedni rekord Guinnessa należący do Taylor Swift i "Me" (z udziałem Brendona Urie z grupy Panic! At The Disco).

"Lalisa" w ciągu miesiąca zanotowała ponad 265 mln odsłon.

Lisa jest najchętniej obserwowaną gwiazdą k-popu na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 62 mln fanów.