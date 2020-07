Blackfield zapowiada koniec lata. Nowa płyta "For the Music" i teledysk "Summer's Gone"

2 października do sprzedaży trafi szósty album grupy Blackfield, na czele której stoją izraelski wokalista Aviv Geffen i brytyjski muzyk Steven Wilson. Pierwszą zapowiedzią wydawnictwa jest teledysk do piosenki "Summer's Gone".

Liderem Blackfield jest Aviv Geffen /Guy Prives /Getty Images

Poprzednia płyta "V" (2017) była powrotem do pełnej współpracy pomiędzy Stevenem Wilsonem a Avivem Geffenem.

Na dwóch wcześniejszych płytach Blackfield swoje zaangażowanie coraz mocniej ograniczał Wilson, który postanowił skupić się przede wszystkim na karierze solowej. W lutym 2014 r. wręcz deklarował, że koncertowo żegna się z Blackfield.

Podobnie jak na "V", za nowy album "For the Music" odpowiada głównie Geffen - jako producent, autor tekstów, kompozytor i instrumentalista. Wilson skupił się na grze na gitarze, jest też głównym wokalistą w trzech utworach.

Do promocji wybrano piosenkę "Summer's Gone". W nakręconym przez Yarona Yashinskiego (pracował wcześniej z Geffenem przy jego solowych klipach) teledysku u boku Aviva Geffena wystąpił izraelski aktor Ala Dakka (dostępny na Netfliksie serial "Fauda", filmy "Kuzyn", "Siedem dni").

Oto szczegóły płyty "For the Music":

1. "For The Music"

2. "After All"

3. "Garden Of Sin"

4. "Under My Skin"

5. "The Dream Of Love" (feat. Avi Buffalo)

6. "Over & Over"

7. "Falling"

8. "White Nights"

9. "Summer's Gone"

10. "It's So Hard".

Blackfield poza dwójką liderów (wokale, gitary i klawisze) tworzą Seffy Efrati (bas), Tomer Z (perkusja) i Eran Mitelman (instrumenty klawiszowe).

