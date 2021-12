1 / 7

W połowie lutego 2020 r. premierę miała tytułowa piosenka "No Time to Die" w wykonaniu 18-letniej wokalistki Billie Eilish. Tym samym głośna debiutantka została najmłodszą artystką w historii, która zaśpiewała utwór przewodni do filmu o agencie Jamesie Bondzie. Z powodu pandemii koronawirusa premiera filmu "Nie czas umierać" była wielokrotnie przekładana. 28 września 2021 r. w Londynie odbyła się uroczysta światowa premiera produkcji z udziałem gwiazd. W Royal Albert Hal pojawił się m.in. książę Karol.