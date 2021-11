Gwiazda pop, która 18 grudnia skończy 20 lat, skrytykowała kulinarną tradycję amerykańskiego Święta Dziękczynienia. Tego dnia podczas uroczystej kolacji mieszkańcy Stanów Zjednoczonych jedzą indyki. Billie Eilish wytknęła rodakom, że przez tę tradycję ginie co roku 46 milionów tych zwierząt.

Eilish, stając w obronie indyków, opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym obejmuje jedno z tych zwierząt. Na tle białego upierzenia żywego ptaka umieściła dwie informacje: "Indyki to jedne z najłagodniejszych stworzeń na świecie, a 46 milionów z nich ginie w każde Święto Dziękczynienia" oraz "Wiem, że ciężko jest zmienić tradycję, ale miej to na uwadze".

Zdjęcie Billie Eilish podzieliła się tym zdjęciem na swoim koncie / Instagram / materiał zewnętrzny

Piosenkarka jest weganką od 12 roku życia. W tym duchu wychowała ją mama Maggie Baird, aktorka, scenarzystka i była nauczycielka tańca. W tegorocznym wywiadzie dla brytyjskiego "Vogue'a" Billie Eilish wyjaśniła, że zaczęła stosować wegańską dietę, gdy dowiedziała się, jak traktowane są zwierzęta w przemysłowych hodowlach. "Kiedy już wiesz o tym i widzisz to, naprawdę trudno jest wrócić do jedzenia mięsa" - stwierdziła wówczas. Dodała, że z jednej strony nie chce mówić ludziom, jak mają postępować (zwłaszcza, że ma wielu przyjaciół, którzy jedzą mięso), ale trudno jej żyć "wiedząc, co dzieje i zupełnie nic z tą wiedzą nie robić".

Zaangażowanie słynnej piosenkarki i autorki tekstów w poprawę losu zwierząt spowodowało m.in. to, że firma Nike zaproponowała jej współpracę przy stworzeniu i promocji wegańskich sneakersów Air Jordan.