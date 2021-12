Billie Eilish przeszła kolejną metamorfozę! Już nie jest blondynką

Przyzwyczailiście się już do tego, że Billie Eilish nosi blond fale do ramion, mocne makijaże oraz ubrania podkreślające figurę i dekolt? To pora się odzwyczaić. Piosenkarka już tak nie wygląda. Na Instagramie zaprezentowała zupełnie nową fryzurę i napisała: "Tęskniliście za mną?".

Billie Eilish dokonała kolejnej zmiany wyglądu /Theo Wargo /Getty Images