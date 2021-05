Billboard Music Awards 2021: The Weeknd z 10 nagrodami [WYNIKI]

Poznaliśmy laureatów Billboard Music Awards 2021 - gala odbyła się w Microsoft Theater w Los Angeles w Kalifornii. W najważniejszych kategoriach triumfował The Weeknd, który zgarnął w sumie aż 10 statuetek.

The Weeknd z 10 nagrodami Billboard Music Awards /Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Zanim zaczęła się transmitowana na żywo część ceremonii, The Weeknd miał już na swoim koncie siedem nagród. Ostatecznie do końcowego wyniku dołożył jeszcze trzy statuetki - w tym w najważniejszej kategorii dla najlepszego artysty.

Podczas Billboard Music Awards pięć wyróżnień przyznano dla rapera Pop Smoke'a, który zginął w lutym 2020 r. Został zastrzelony w swoim domu w wieku zaledwie 20 lat podczas napadu.

Wśród nagrodzonych znaleźli się również m.in. Taylor Swift, koreański zespół BTS i gwiazdor country Morgan Wallen, który ledwo w lutym został ukarany zakazem występów w Microsoft Theater in Los Angeles za użycie obraźliwego słowa "czarnuch".

Na scenie pojawił się także Drake (wyróżniony jako artysta dekady), który na galę zabrał ze sobą trzyletniego syna Adonisa.

Jednym z prowadzących gali był Nick Jonas, wspierany przez swoją żonę, aktorkę Priyankę Choprę Jonas. Podczas gali wystąpili m.in. Alicia Keys, The Weeknd, BTS oraz DJ Khaled z H.E.R. i Migos.

Oto lista najważniejszych zwycięzców Billboard Music Awards 2021:

Najlepszy artysta ogółem: The Weeknd

Najlepszy nowy artysta: Pop Smoke

Najlepszy artysta: The Weeknd

Najlepsza artystka: Taylor Swift

Najlepszy zespół: BTS

Artysta Top Billboard 200: Taylor Swift

Artysta Top Hot 100: The Weeknd

Najczęściej streamowany artysta: Drake

Artysta z największą sprzedażą piosenek: BTS

Artysta najczęściej grany w stacjach radiowych: The Weeknd

Artysta w mediach społecznościowych (głosowanie fanów): BTS

Album Top Billboard 200: Pop Smoke - "Shoot for the Stars, Aim for the Moon"

Piosenka Top Hot 100: The Weeknd - "Blinding Lights".