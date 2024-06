Girlsband Modelki w 2023 roku rok, ale dopiero kilka miesięcy później usłyszała o nim szersza publiczność. Grupa powstała z pomysłu Anthony'ego Esci i Vłodarskiego, których młode pokolenie zna z viralowego "Dissu na budziki", oraz Uli Kowalskiej, która wygrała program "Mali Giganci".



Skład Modelek uzupełniły Agnieszka Nowakowska, finalistka programu "The Voice Kids" , i Zuzanna Fijak, lekkoatletka, amatorsko zajmująca się muzyką.

Reklama

Trio do tej pory wypuściło single "Modelki", "Billboard Drop", "Industry Plant", "On Me" oraz "HIFI (7 bieg)" (stworzony na bazie przeboju Wandy i Bandy), jednak gigantyczną popularność przyniosła im wypuszczona na początku kwietnia piosenka "Chyba że z Tobą".

Modelki podbijają Polskę. "Chyba że z Tobą" zachwyciło zagranicznego autora hitów

Numer niemal natychmiast stał się viralem Do dziś utrzymuje się na 1. miejscu najpopularniejszych teledysków na polskim Youtube z łącznym wynikiem prawie 28 mln wyświetleń.

Utwór ma ponad 23 mln odtworzeń w Spotify i cały czas znajduje się w pierwszej piątce zestawienia Top 50 Polska. Popularność hitu przełożyła się na pierwszą nagrodę. Singel po 10 tygodniach zdobył status diamentowej płyty.

Hit przykuł uwagę Jax Jonesa, światowej klasy DJ-a z Wielkiej Brytanii, który postanowił go zremiksować i tego samego dnia wystąpił z Modelkami na dachu jednego z warszawskich biurowców.

"Zakochałem się w tej piosence tak bardzo, że zacząłem nad nią pracować jeszcze przed spotkaniem z Modelkami. Chciałem im zrobić niespodziankę i zobaczyć ich reakcję. Remiks dokończyliśmy razem i jeszcze tego samego wieczoru wykonaliśmy go na dachu w Warszawie. Świetna zabawa" - komentował producent.

Modelki się nie zatrzymują i już 5 lipca do sieci ma trafić ich kolejna wakacyjna piosenka.