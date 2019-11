Big Cyc "Więcej tlenu": Science fiction czy przerażająca przyszłość?

Zespół Big Cyc opublikował nowy teledysk do piosenki "Więcej tlenu". To element ogólnopolskiej akcji antysmogowej.

Utwór "Więcej tlenu" to wyraz sprzeciwu wobec narastającego zanieczyszczenia powietrza. Promuje walkę ze szkodliwymi dymami i pyłami. Piosenka pochodzi z płyty "Szambo i perfumeria".

"Teledysk do piosenki 'Więcej tlenu' to nasz apel do mieszkańców ziemi. Przestańmy palić węglem, miałem, śmieciami. Zatruwamy siebie i najbliższych, bezmyślnie skracając długość życia na ziemi" - apelują członkowie zespołu.

"Big Cyc postanowił zaangażować się w kampanię przeciwko fruwającej truciźnie. Zostaliśmy twarzami antysmogowej akcji 'Więcej tlenu'. Nakręciliśmy teledysk, nagraliśmy piosenkę. Od jakiegoś czasu kręci nam się w głowach, ponieważ podczas jazdy na rowerze, biegania czy spaceru zaciągamy się dość zdradliwą mieszanką dymu, popiołu i plastiku" - mówi Dżej Dżej (Jacek Jędrzejak). "Myślę, że wszyscy powinniśmy spróbować zmienić świat dla przyszłych pokoleń, powalczyć o czyste powietrze. To jest chyba nasze zdanie, bo nie chodzi tylko o nas, ale również o nasze dzieci. Odetchnijmy pełną i swobodną piersią" - dodaje.

Ogólnopolska akcja antysmogowa "Więcej tlenu" wystartowała 19 listopada.

"Szambo i perfumeria" to piętnasta płyta zespołu Big Cyc. Nazwa nawiązuje do słynnej wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka. Longplay ukazał się 1 kwietnia 2008 roku.

Płyta, jak zawsze w przypadku tej grupy, jest mocno zaangażowana w aktualne sprawy polityczne i społeczne. W nagraniach gościnnie pojawili się: Jerzy Połomski, Paweł Kukiz, Krzysztof "KASA" Kasowski i Maciej Maleńczuk.

