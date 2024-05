Bezdomni wywiezieni z miasta. Powodem koncert Taylor Swift

Do koncertów Taylor Swift w Polsce zostały już tylko nieco ponad dwa miesiące. Wokalistka w maju rozpoczęła europejską część swojej rekordowej trasy "The Eras Tour". Właśnie trwają przygotowania do występów w Edynburgu, gdzie doszło do kontrowersyjnych działań ze strony władz miasta. Przed koncertem światowej gwiazdy zadecydowano o wywiezieniu osób bezdomnych poza teren stolicy Szkocji. Co jest powodem takiego postępowania?

Taylor Swift /Hector Vivas/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management /Getty Images