Beyond The Black: Album "Hørizøns" gotowy

Symfometalowa grupa Beyond The Black z Niemiec zarejestrowała czwartą płytę.

Jennifer Haben (Beyond The Black) w akcji /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

"Hørizøns", nowy album niemieckiego kwintetu, będzie mieć swą premierę 19 czerwca nakładem austriackiej Napalm Records.



"Jako że roku 2019 był najwspanialszym w naszej karierze, z niecierpliwością i ekscytacją wróciliśmy do studia i ponownie zabraliśmy się za komponowanie - nie tylko po to, by zdyskontować błyskawiczny i niesamowity rozwój, który dokonał się w zespole od wydania poprzedniego albumu, ale i po to, by doprecyzować ów postęp pod względem muzycznym" - zaznaczyła Jennifer Haben, wokalistka Beyond The Black.



"'Hørizøns' wzbogaca klasyczne brzmienie Beyond The Black o wiele nowych aspektów, stanowiąc prawdziwie zespołowe dokonanie. Było to dla nas niczym balansowanie na linie, któremu sprostaliśmy do samego końca. Nie owijając w bawełnę, jesteśmy wielce dumni i przekonani o tym, że ’Hørizøns’ to najlepszy album Beyond The Black" - zapewniła 24-letnia Niemka.



Na nowej płycie Beyond The Black wystąpiły gościnnie chińska wiolonczelistka Tina Guo (w kompozycji "I Won't Surrender") oraz Elize Ryd ("Wounded Healer"), wokalistka szwedzkiej grupy Amaranthe.



Pod koniec roku Beyond The Black wybiorą się w trasę po Europie w towarzystwie wspomnianej formacji Amaranthe. W jej ramach oba zespoły zagrają 8 grudnia w warszawskiej Progresji.



Beyond The Black opublikowali właśnie teledysk do "Misery", pierwszego singla z czwartego albumu. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Beyond the Black Misery

Oto lista utworów płyty "Hørizøns":



1. "Horizons"

2. "Misery"

3. "Wounded Healer"

4. "Some Kind Of Monster"

5. "Human"

6. "Golden Pariahs"

7. "Marching On"

8. "You're Not Alone"

9. "Out Of The Ashes"

10. "Paralyzed"

11. "Coming Home"

12. "I Won't Surrender"

13. "Welcome To My Wasteland".