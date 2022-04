"Naprawdę chciałam, żebyście mogli zobaczyć nowy teledysk, ale niestety nie możemy dołączyć ścieżki dźwiękowej. Więc jeśli chcecie, możecie po prostu odpalić sobie piosenkę podczas oglądania klipu w wersji bez audio" - przekazała Beth Hart w związku z premierą nietypowego teledysku "Black Dog".

Wokalistka nie wytłumaczyła powodów takiego rozwiązania, a fani w komentarzach zaczęli zastanawiać, co mogło być przyczyną. Niektórzy wskazywali, że może chodzić o kwestie praw autorskich, choć przecież nagranie pochodzi z oficjalnie wydanej płyty "A Tribute to Led Zeppelin".

Black Dog (no audio)

Tajemnica może być dużo łatwiejsza do wyjaśnienia, kiedy przyjrzymy się dacie publikacji klipu - 1 kwietnia.

Po premierze oficjalnego teledysku bez dźwięku w sieci pojawiła się "naprawiona" wersja. Za jej przygotowanie ma odpowiadać Johan Peterson - na jego kanale jest to jedyne wideo.

Black Dog Music Video - FULL AUDIO

"Żeby dobrze śpiewać Led Zeppelin, trzeba być wkurzonym. Całymi latami pracowałam nad opanowaniem gniewu, ale wtedy nastała pandemia i wszystko to inne, co działo się wokół i teraz znowu jestem wkurzona. Ten album pomógł mi wyrzucić z siebie cały gniew i za to jestem wdzięczna" - tłumaczyła Beth Hart przed premierą.

Wokalistkę w nagraniach wsparli gitarzyści Rob Cavallo (m.in. Green Day, Linkin Park, My Chemical Romance) i Tim Pierce (m.in. Bruce Springsteen, Tina Turner), basista Chris Chaney (m.in. Rob Zombie, Slash), klawiszowiec Jamie Muhoberac (m.in. Bob Dylan, Rolling Stones) oraz perkusiści Dorian Crozier (m.in. Celine Dion, Miley Cyrus, Joe Cocker) i Matt Laug (m.in. Alanis Morissette, Alice Cooper). Za aranżacje orkiestrowe odpowiada David Campbell (m.in. Muse, Beyoncé). Z kolei Cavallo zajął się też produkcją całości.

To nie pierwsza przygoda Beth Hart z twórczością Led Zeppelin - od lat w jej setliście koncertowej przewija się brawurowo wykonywany utwór "Whole Lotta Love", a w 2012 r. podczas gali na cześć Buddy'ego Guya (w towarzystwie gitarzysty Jeffa Becka zaśpiewała "I'd Rather Go Blind" Guya) na stojąco oklaskiwali ją żyjący muzycy Zeppelinów: wokalista Robert Plant, gitarzysta Jimmy Page i basista John Paul Jones.