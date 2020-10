Benjamin Keough nie żyje. Gdzie pochowano wnuka Elvisa Presleya?

Po ponad dwóch miesiącach od samobójczej śmierci początkującego wokalisty Benjamina Keough ujawniono, że wnuk Elvisa Presleya został pochowany u boku swojego słynnego dziadka na terenie posiadłości Graceland.

Benjamin Keough z matką Lisą Marie Presley (z prawej) i Michaelem Lockwoodem (drugi od lewej) w Londynie - 11 listopada 2010 r. /Dave M. Benett /Getty Images

Benjamin Keough ( sprawdź! ) zmarł w Calabasas w Kalifornii 12 lipca na skutek postrzału w klatkę piersiową. Mężczyzna miał zaledwie 27 lat.



"Benjamin Storm Keough został pochowany w Meditation Garden na terenie Graceland u boku swojej rodziny, w tym m.in. jego dziadka Elvisa Presleya, prababci Gladys Presley, pradziadka Vernona Presleya i praprababci Minnie Mae Presley" - czytamy na facebookowym profilu posiadłości Graceland, która od 1982 r. jest otwarta dla publiczności jako muzeum Elvisa Presleya.

Jest to drugi najczęściej odwiedzany budynek w USA - po Białym Domu (ponad 650 tys. gości rocznie).

Jak czytamy, był to pierwszy pogrzeb na terenie Graceland od 40 lat (wtedy pochowano tam Minnie Mae Presley) i pierwszy od otwarcia posiadłości dla publiczności.

Przypomnijmy, że to właśnie w Graceland 16 sierpnia 1977 r. zmarł Elvis Presley, pozostawiając w rozpaczy miliony swoich fanów na całym świecie. W jego pogrzebie na cmentarzu Forest Hill uczestniczyło ok. 80 tysięcy osób, którzy zgromadzili się na trasie. Po nieudanej kradzieży ciała Króla, po niespełna dwóch tygodniach szczątki Elvisa i jego matki przeniesiono na teren Graceland.



"Lisa jest kompletnie załamana i zdruzgotana, ale stara się być silna, ze względu na swoje pozostałe dzieci: 11-letnie bliźniaczki i najstarszą córkę Riley. Uwielbiała Benjamina, był miłością jej życia" - przekazał w oświadczeniu menedżer Lisy Marie Presley, Roger Widynowski, po śmierci Benjamina.

Do tragicznego zdarzenia doszło w domu należącym Lisy Marie Presley. Córka Elvisa nie była wówczas obecna.

27-letni Benjamin był synem córki Elvisa Presleya i jej ówczesnego partnera, Danny'ego Keough, także muzyka ( posłuchaj! ). Lisa Marie i Danny byli małżeństwem w latach 1988-94. Potem matka Benjamina poślubiła Michaela Jacksona (1994-96), aktora Nicolasa Cage'a (2002-04). Czwartym mężem był Michael Lockwood (od 2016 r. są w separacji) i to on jest ojcem bliźniaczek.

"On jest tak bardzo podobny do Elvisa! Pewnego razu wszedł za kulisy koncertu, zapadła cisza, wszyscy się odwrócili i prosili go o zdjęcie, bo to było po prostu niesamowite. Czasami jestem oszołomiona, gdy na niego patrzę" - mówiła kilka lat temu Lisa Marie Presley o swoim synu.

