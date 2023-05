Beniamin Sobaniec i Grzegorz Skawiński razem ("Selfie"): Miłość absolutna

Beniamin Sobaniec w 2020 r. postanowił rozpocząć karierę solową. Pierwszą odsłoną projektu była piosenka "Unoszę się" . Kolejnym singlem jest utwór "Selfie" .

Wokalistę wspierają lider Kombii Grzegorz Skawiński oraz grający na klawiszach w tym zespole Wojciech Horny. Ci dwaj muzycy od lat współpracują razem - razem występowali w O.N.A. , a wcześniej w projekcie Skawalker .

"Selfie" to bluesowa ballada opowiadająca o miłości, która przytrafia się tylko raz w życiu i która poza łączącą relację namiętnością ma istotniejszy cel - czytamy.

"Selfie jest metaforą lustrzanego odbicia drugiej połówki tej samej duszy, które są opisywane jako bliźniacze płomienie (tzw. Twin Flames). Tekst utworu opisuje miłość absolutną dwóch osób, które cały czas marzą i myślą o sobie. To opowieść o namiętności i pełnej akceptacji drugiej osoby" - opowiada Beniamin Sobaniec.

32-letni obecnie wokalista zaczynał z grupą Roots Rockets z Andrychowa, z którą wydał dwie płyty studyjne: "Rrewolucje" (2013) i "Marsala 2.0.1.5" (2015), zagrał ponad 300 koncertów i zaliczył występy na największych festiwalach (m.in. Przystanek Woodstock, Ostróda Reggae Festival, Reggae Nad Wartą, Reggae Na Piaskach, Winter Reggae w Gliwicach, Hej Fest w Zakopanem).

Dwukrotnie wzięli udział w programie "Must Be The Music" w Polsacie - w dziewiątej edycji (2016) znaleźli się w gronie finalistów.

W 2017 r. pod szyldem Beniamin wypuścił album "Zatrzymać czas", na którym gościnnie zaprezentowali się Gutek i Junior Stress.