Za teledysk "Once Upon A Pale Horse" odpowiada Grupa13. Autorem animacji jest Anton "strss893" Pavsyuk.

To już kolejny numer promujący nagrodzony Fryderykiem za najlepsza płytę roku - metal album "Opvs Contra Natvram".

Clip Behemoth Once Upon A Pale Horse

Wcześniej Behemoth wypuścił "Versvs Christvs", "Thy Becoming Eternal", "The Deathless Sun", "Off To War!" i "Ov My Herculean Exile". Największym sukcesem cieszył się ten ostatni klip - zanotował ponad 835 tys. odsłon.

Reklama

"Idź i zwyciężaj" - tak Nergal zachęca do obejrzenia teledysku "Once Upon A Pale Horse".

Dodajmy, że zespół 8 czerwca zaprezentuje się na głównej scenie Mystic Festival 2023 w Gdańsku (godz. 20:15). Formacja będzie bezpośrednio poprzedzać pierwszego headlinera imprezy - szwedzki Ghost .