Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Marek Suski, polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością, objął funkcję Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Radia, a na stanowisko jego zastępcy powołano Małgorzatę Gosiewską. Ta informacje wywołała duże poruszenie wśród komentatorów. Dla wielu była to jawna oznaka upolitycznienia mediów.

Teraz poseł przedstawił projekt nowelizacji ustawy, który dotyczy obecności polskiej muzyki w programach rozgłośni radiowych. Według pomysłu udział muzyki w języku polskim w miesięcznym czasie emisji ma wzrosnąć o 17%, czyli z 33% na 50%. Dodatkowym warunkiem jest to, że co najmniej 80% polskiej muzyki ma być emitowane w godzinach od 5 do 24 (do tej pory było to co najmniej 60%).

Oprócz tego premiowane mają być nowe piosenki oraz utwory debiutujących wykonawców. Takie nagrania będą liczone potrójnie. "Myślę, że będzie to pomocą i zachętą, żeby nowe utwory, nowi wykonawcy mogli wchodzić na rynek" - wyjaśnił Suski.



"Jest to rozwiązanie podobne jak w niektórych krajach Unii Europejskiej, na przykład we Francji. W tych krajach mówi się, że ich kultura jest niezwykle cenna. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, marzeniom niektórych" - powiedział. Poseł zaznaczył, że pod projektem podpisała się grupa polityków PiS, ale nie tylko. "Rozmawiałem też z innymi parlamentarzystami. Mówią, że są za takimi rozwiązaniami" - zdradził.