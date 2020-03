Będzie festiwal imienia Pawła Królikowskiego? Piękny gest Jacka Kurskiego

W czwartek, 5 marca odbył się pogrzeb Pawła Królikowskiego. Prezes TVP, Jacek Kurski chce go upamiętnić.

Uroczystości pożegnalne miały charakter państwowy.

Na pogrzebie oprócz rodziny i przyjaciół pojawili się m.in.: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i Jacek Kurski.

"Człowiek niezwykły, bardzo ciepły, kochający ludzi, kino i telewizję. Nie znam nikogo, kto by mówił o nim źle czy uważał się za jego wroga. Strasznie szybko odchodzą tacy ludzie. Olbrzymi tłum ludzi na jego pogrzebie pokazuje, jakim był naprawdę człowiekiem" - wspominał aktora prezes TVP.

W 2016 roku Paweł Królikowski wyszedł z inicjatywą, by stworzyć w Kudowie-Zdrój Festiwal Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej.

"Przychodził do mnie z pomysłem polsko-czeskiego festiwalu w Kudowie-Zdrój, który udało się wesprzeć i go uruchomić" - opowiadał dalej Kurski. Impreza powstała przy wsparciu TVP2 i radiowej Trójki.

"Mieszkaliśmy z żoną przez dziesięć lat we Wrocławiu, pracowałem tam w telewizji. I na początku sporadycznie, potem coraz częściej zaglądałem do naszych południowych sąsiadów Czechów. Poznałem język, kulturę, literaturę, kupowałem płyty, książki. Dowiedziałem się, że władze Kudowy-Zdroju byłyby skłonne wysłuchać, jakie mam pomysły. I przychyliły się do nich. To było trochę szaleństwo, ale wszystko się udało" - mówił o swoim pomyśle Paweł Królikowski.

Festiwal odbywał się co roku. Teraz prezes TVP zaznaczył, że chciałby, aby ta impreza nosiła imię właśnie Pawła Królikowskiego.

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego w Warszawie pod długiej chorobie. Aktor znany z m.in. z "Pitbulla" i "Rancza" oraz programu "Twoja twarz brzmi znajomo" miał 58 lat.