"Jestem wychowany przez kobiety. Mojej mamie zawdzięczam wszystko, zawdzięczam Jej moją emocjonalność, moją wrażliwość, moją wyobraźnię, ale również moją pewność siebie i siłę. Wychowywała mnie razem z Babcią i uważam, że moje dziewczyny zrobiły cudowną robotę" - mówi Bedoes, w dniu matki oraz premiery swojego najnowszego teledysku, który w centralnym miejscu stawia kobiety.

Autorzy teledysku odwrócili role. Postaci Bedoesa, White'a, Flexxy'iego i Kuqe'a zagrały dziewczyny będące ich żeńskimi odpowiednikami. Skąd wzięły się dziewczyny na planie klipu? Śledzący social media rapera wiedzą, że każdy, kto kupił rzecz z kolekcji Bedoesiary, mógł wziąć udział w castingu, ogłoszonym przez Borysa na jego Instastories tydzień wcześniej. Kilkadziesiąt osób, po przejściu castingu, spędziło z nim i ekipą 2115 dzień na planie, a także wystąpiło w klipie.

Przy okazji produkcji teledysku do "Bedoesiary" Borys zadebiutował w podwójnej roli. Przede wszystkim jako szef nowo powstałej wytwórni, ale również jako creative director całego projektu i współautor koncepcji na teledysk.

"Z Jankiem spotykaliśmy się w moim mieszkaniu i do wschodu słońca siedzieliśmy i myśleliśmy, jak to wszystko zrobić. Bezpośredni kontakt z reżyserem, wspólna wizja i flow pracy, jakie złapaliśmy z Jankiem właściwie od razu, dało mi przestrzeń, aby sprawdzić się w nowej roli. Zawsze jestem zaangażowany w każdy proces twórczy, który dzieje się wokół mnie, od projektowania okładek, przez mix i mastering kawałków do teledysków, ale tym razem naprawdę byłem w tym całą głową i sercem, bo wiedziałem, jak ważną rzecz to za sobą niesie i jak ważne jest to, żebyśmy my, mężczyźni, ale też raperzy, pokazali rolę kobiet w naszym życiu. Rolę, która jest kluczowa" - wyjaśnia raper.

"Rozmawiamy przy okazji premiery teledysku, który powstał przy niesamowitej zajawce wszystkich członków ekipy i poczuciu, że nie jest to kolejny, zwykły klip, a może pierwszy krok środowiska w dobrą stronę. Ten teledysk dedykujemy pewnym siebie i silnym kobietom, które idą po swoje" - dodaje Jan Dybus, autor scenariusza oraz reżyser klipu. Jego znajomość Borysem rozpoczęła się na planie serialu "Wilk", w którym Bedoes zagrał jednego z przyjaciół głównego bohatera, i dała początek kolejnym kreatywnym współpracom.

Autorem zdjęć jest Igor Połaniewicz. To jeden z topowych twórców teledyskowych, który ma na swoim koncie klipy dla czołówki polskich raperów oraz najbardziej prestiżowe nagrody w branży kreatywnej.

"Zależało nam, aby uzyskać pewnego rodzaju dysonans w obrazie i wywołać w widzach poczucie niekonwencjonalności tego świata. Tak, aby niemożliwe było przypisanie go do konkretnej płci. Chcieliśmy złamać stereotypy przedstawiające dziewczyny tylko w salonach piękności, ale również zrobić to samo dla chłopaków, którzy nie muszą zawsze przebywać na siłowniach. Spójna paleta kolorów i subtelny grading, który nie zabiera uwagi widza od bohaterów i historii oraz wieloplanowa inscenizacja to cel jaki nam przyświecał" - wyjaśnia Igor.